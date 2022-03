Tuska 2022 ohjelmisto valmis: Tuska KVLT -bändit viimeistelevät kesän artistikattauksen

Suvilahdessa 1.–3.7. järjestettävän Tuskan artistikattaus on viimeistelty 19 kiinnostavalla, nousukiidossa olevalla yhtyeellä, jotka ottavat haltuun Tuska KVLT Stagen. Bändeistä seitsemän on ollut mukana Tuska KVLT -yhteisön toiminnassa ja varmistanut sen myötä himoitun paikkansa festivaaliesiintyjien joukossa.

Tämän kesän Tuska KVLT -bändit ovat helsinkiläinen, sinfonista black metallia veistelevä Abstrakt, metallivaikutteista punkrockia soittava, lappeenrantalaislähtöinen The Rivet, progressiivisesta rockista heavy metalliinsa ammentava helsinkiläisbändi Amoth, Lohjalta ampaiseva hyväntuulinen powermetalpumppu Astralion, death metallia progevaikuttein soittava oululaisyhtye Denominate, raskaita riffittelyjä thrash-metalliin yhdistelevä helsinkiläisviisikko Rebellix sekä raskaan ja tunnelmallisen maailman välillä tasapainoileva espoolaisyhtye Edge of Haze.

“Hienoa päästä vihdoin Tuskaan soittamaan! Tuska KVLT -kokemus oli mahtava – hyvää porukkaa, hyvät tiimit ja pomot. Kaikki toimi kuten pitikin. Kesän keikkaa varten on treenattu ahkerasti jo pidemmän aikaa. Keikalla soitetaankin paljon uuden levyn biisejä”, kuvailee kitaristi Tomi Ihanamäki Amoth-yhtyeestä.

Tuska KVLT Stagella soittavat lisäksi melankolista doomia vyöryttävä Marianas Rest, polyrytmistä jazz-fuusiota progressiiviseen metalliin yhdistelevä Humavoid, tarttuvia kertosäkeitä raskaaseen rockiin sekoitteleva Detset, progressiivisen psychedelia-rockin nimeen vannova Polymoon sekä metalcoren bailukuninkaat One Morning Left. Lavalle nousevat myös tuoreella levyllään ylistystä kerännyt folk metal -yhtye Verikalpa, kokeellisen ja psykedeelisen musiikin kollektiivi Enphin, vahvoihin melodioihin ja tiukkaan kitarointiin luottava Shereign, huhtikuussa uuden albuminsa julkaiseva, okkultistista industrial metallia runnova King Satan, kehutun debyyttilevynsä julkaissut death metal -bändi Cryptic Hatred, luonnonläheistä ja tunnelmallista black metallia soittava The Mist From The Mountains ja modernia northcorea räimivä Atlas.

Tuska 2022 artistikattaus on Tuska KVLT Stagen ohjelmiston vahvistumisen myötä nyt valmis. Lisätietoa festivaalin puheohjelmasta ja muusta alueohjelmistosta julkaistaan myöhemmin.

Tuska KVLT -rekrytointi käynnissä

Tuska KVLT on liki 200-päinen yhteisö, joka kokoaa yhteen festivaaleista, metallimusiikista ja -kulttuurista kiinnostuneet ihmiset. Tuska KVLT on konkreettista toimintaa, joka tekee festivaalista totta tuhannen tapahtuma-alan ammattilaisen kanssa. Yhteisö on olemassa turvatakseen metallimusiikin ja -kulttuurin jatkuvuutta sekä mahdollistaakseen niiden uusiutumisen. Vuoden 2022 Tuska KVLT -toimintaan pääsee hakemaan mukaan nyt.

Tuska KVLT -elämys koostuu ohjatusta ja vapaasta toiminnasta, jossa näkee festivaalituotannon kaikki ulottuvuudet. Aikaisempaa kokemusta festivaaleilla toimimisesta ei tarvita, vaan 18 vuoden ikä ja hyvä asenne riittävät. Kaikkiin tehtäviin on perehdytys. Lisätiedot löytyvät Tuska KVLT -sivuilta.

Myös Tuska KVLT -bändihaku avattu kesälle 2023

Myös vuoden 2023 Tuska KVLT Stagelle etsitään uusia kykyjä jo nyt. Paikka festivaalilavalta on taattu, kun kaikki bändin jäsenet ovat osallistuneet vuoden 2022 Tuska KVLT -toimintaan. Lisätietoja löytyy täältä.



Tuska 2022 -esiintyjät:

Korn, Mercyful Fate, Deftones, Carcass, Amorphis, Kreator, Devin Townsend, Heilung, Stam1na, Beast In Black, Stratovarius, Northern Kings, Symphony X, Mokoma, Insomnium, Baroness, Eluveitie, Jinjer, Soilwork, Lost Society, Blind Channel, Joe Lynn Turner, Gloryhammer, The Dark Element, Perturbator, Red Fang, Elder, High On Fire, Vltimas, Oranssi Pazuzu, The Birthday Massacre, The Night Flight Orchestra, Wheel, Omnium Gatherum, Lähiöbotox, Bloodred Hourglass, Shape Of Despair, 1914, Marianas Rest, Humavoid, Detset, Polymoon, One Morning Left, Verikalpa, Enphin, Abstrakt, The Rivet, Shereign, Amoth, Astralion, Denominate, King Satan, Cryptic Hatred, The Mist From The Mountains, Rebellix, Edge Of Haze, Atlas

Kaikki Tuska 2022 -lippukategoriat ovat nyt saatavilla Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Myös VIP Area 51 -päiväliput ovat nyt saatavilla.

Päiväliput alk. 109,00€

Kahden päivän liput alk. 139,00€

Kolmen päivän liput alk. 169,00€

VIP Area 51 -päiväliput alk. 189,00€

VIP Area 51 kolmen päivän liput alk. 289,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.



TUSKA 1.–3.7.2022

Helsinki, Suvilahti

