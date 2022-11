Tuska 2023 ohjelma vahvistuu: Gojira, Electric Callboy, Spiritbox, Suffocation, Xysma ja Vended

Tuska 2023 julkaisee lisää artisteja: Ghost, Motionless In White, Clutch ja nippu muita kovia 25.10.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin Suvilahdessa ensi kesä-heinäkuun taitteessa, 30.6.–2.7.2023 juhlittava Tuska-festivaali on julkaissut lisää ohjelmaa. Terävimpänä kärkenä nähdään maailman kuumimpiin bändeihin lukeutuva ruotsalainen Ghost. Yhtyeen tuorein taidonnäyte tarttuvasta biisinkirjoituksesta ja maailmoja syleilevistä sovituksista on keväällä ilmestynyt Impera-albumi. Muita ensi kesän ohjemistoon vahvistuneita esiintyjiä ovat amerikkalainen metalcoren suuriin nimiin kuuluva Motionless In White, riffirockin sanansaattaja, niinikään amerikkalainen Clutch, kotimainen death/doom -edelläkävijä Swallow The Sun, folk/death metal -revohka Finntroll, Kalifornian Orange Countysta tuleva kitaravetoinen synth wave -bändi Dance With The Dead, länsinaapurimme metalcore-osaajat Imminence sekä melodista dödistä ja sinfonista metallia upeasti yhdistelevä kotimainen Brymir. Vahvistuneet Tuska 2023 -esiintyjät: Ghost, VV (Ville Valo), Jinjer, Motionless In White, Clutch, Lorna Shore, While She Sleeps, Turmion Kätilöt, Mo