Tutkija: Supertekoälystä ihmiskunnan yhteinen juttu

Minkälainen ilmiö supertekoäly on etiikan näkökulmasta? Minkälaista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista lähtökohdista sitä lähdetään kehittämään? Minkälaista olisi edistyksellinen supertekoälypolitiikka?

Ihmistä älykkäämpi koneäly on jonain päivänä todellisuutta. Tästä supertekoälystä tulee luultavasti kaikkein vallankumouksellisin teknologia koskaan ja sen myötä ihmiskunnalle avautuu valtavia mahdollisuuksia niin hyvään kuin pahaan. Vaikka supertekoälyn aikakausi on vielä kenties etäällä tulevaisuudessa, on siitä käytävän yhteiskunnallisen arvokeskustelun aika alkaa.

Supertekoälyllä tarkoitetaan ihmistä älykkäämpää konetta. Tutkijat ovat erimielisiä siitä, onko sellaista mahdollista rakentaa ja milloin tämä mahdollisesti voisi tapahtua.

Kalevi Sorsa -säätiön tutkija, sosiaalieetikko Markku Valtanen on analysoinut esseessään supertekoälystä käytyä viimeaikaista keskustelua ja päätynyt siihen, että supertekoälyteknologiaa ei voi verrata mihinkään aiempaan. Siksi supertekoälystä täytyy käydä perusteellista eettistä keskustelua, jotta supertekoälyhankkeiden käynnistyessä niiden riskit voidaan hallita ja mahdollisesti onnistuneen supertekoälyhankkeen hyödyt jakaa oikeudenmukaisesti. Hän viittaa keskustelussa (Nick Bostrom) esitettyihin arvioihin siitä, kuinka kilpailullisuus supertekoälyn tuottamisen menetelmänä sisältää riskejä turvallisuuden heikkenemiseen. Luottamus olisi parempi lähtökohta supertekoälyn kehittämiselle.

Supertekoälyn tuottaminen sellaisessa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa ympäristössä, jota nykymaailmamme edustaa, on ongelmallista. Siksi tehtävänä tulee olla hahmotella vaihtoehtoja tietämättömyydelle, kilpailullisuudelle sekä teknokraattiselle lähestymistavalle, ja käynnistettävä aiheesta käytävä arvokeskustelu nyt. Supertekoälyä ei saa jättää vain onnen, kilpailun tai insinöörien varaan.

Keskustelu supertekoälystä tulee ottaa vakavasti myös tulevaisuudesta käytävän poliittisen keskustelun alueella. Edistyksellisen politiikan täytyy pystyä hallitsemaan aikaa supertekoälyteknologian tuottamisen aikakaudella, jotta varmistetaan, ettei teknologia päädy vääriin käsiin tai sen hyödyt kasaudu vain muutamille harvoille. Edistyksellisen politiikan täytyy varmistaa, että supertekoälyn aikakausikin on ihmisen aikakausi.

Aiheesta järjestetään keskustelutilaisuus torstaina 21.6. klo 12 Yliopiston kirjaston kahvilassa (Vuorikatu 7). Tilaisuudessa puhumassa filosofi Arto Laitinen, sekä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sekä tutkija Markku Valtanen. Tilaisuudessa julkistetaan Valtasen kirjoitus Supertekoälyn sosiaalietiikkaa, joka on saatavilla osoitteessa: http://www.sorsafoundation.fi/ > julkaisut

Lisätietoja: Markku Valtanen, TM, HuK, sähköp. markku.valtanen@outlook.com , puh 050-547 4316.