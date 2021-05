Tutkija Timo Miettinen on Vuoden eurooppalainen 2021 | Romaniaktivisti Leif Hagert on Vuoden nuori eurooppalainen 2021

Vuoden eurooppalainen -tunnustuksen myöntää kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry. Järjestö toimii kansainvälisen Eurooppaliikkeen kattojärjestönä Suomessa ja siihen kuuluu noin 3 500 henkilöjäsentä sekä lähes kolmekymmentä järjestöä, mukaan lukien työmarkkinakeskusjärjestöt, sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, MTK ja useat muut kansalaisjärjestöt. Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa myönnetyn Vuoden eurooppalainen -tunnustuksen sai Ylen pitkäaikainen EU-kirjeenvaihtaja, toimittaja Susanna Turunen.

Eurooppalainen Suomi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa.

Eurooppanuoret on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen nuorisojärjestö. Toimintamme on avointa kaikille 15-28 -vuotiaille Eurooppa- ja kansainvälisyysaiheista kiinnostuneille nuorille. Järjestön tarkoituksena on toimia uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomana Eurooppa-myönteisenä voimana. Haluamme enemmän ja parempaa Eurooppaa.

Vuoden nuori eurooppalainen -tunnustuksen jakaa vuosittain Eurooppanuoret ry. Järjestö palkitsee henkilön, joka rohkeasti edistää eurooppalaisia arvoja ja joka ottaa aktiivisesti ja rakentavasti osaa eurooppalaiseen kansalaiskeskusteluun. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet muun muassa aktivisti Kaisa Ojala, ilmastoaktivisti Atte Ahokas, laulaja Saara Aalto ja koripalloilija Shawn Huff.

Eurooppa-päivää vietetään tänä vuonna 7.-9.5. verkossa. Tule mukaan viettämään Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivää ja juhlistamaan yhdessä Eurooppaa. Lisätietoja ja verkkolähetys Eurooppa-päivän verkkosivuilta.