Tutkijat löysivät uuden suomalaisen tautiperinnön sairauden – ilmenee vakavina verensokerin laskuina

Miljoonan euron lahjoitus mahdollistaa uudet avaukset vesitekniikan tutkimuksessa 8.12.2021 07:35:00 EET | Tiedote

Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT) on päättänyt tehdä merkittävän lahjoituksen Oulun yliopistolle. Miljoonan euron lahjoitus on kohdistettu tekniikan koulutusalalle. Vuonna 1949 perustettu MVTT on alansa merkittävin tukija Suomessa ja Oulun yliopistolle tehtävä lahjoitus on yksi yhdistyksen suurimmista. Yhdistys on aiemminkin säännöllisesti tukenut Oulun yliopiston tutkimusta alallaan.