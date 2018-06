Tutkimus kertoo: Aikuisten käytös työpaikalla hämmentää nuoria – Nuoret ja työ -tutkimus nosti esille pölyttyneitä työelämän käytäntöjä

Smile Henkilöstöpalvelut Oy on ostanut voimakkaasti kasvavien Job Service Two Oy:n ja Job Service Three Oy:n osakekannat 28.5.2018 10:00 | Tiedote

Restamax Oyj:n tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy on ostanut Job Services Finland Oy:n tytäryhtiöiden Job Services Two Oy:n ja Job Services Three Oy:n osakekannat. Ostettavat yhtiöt ovat voimakkaassa kasvussa ja toimivat pääkaupunkiseudulla. Yhtiöt ovat keskittyneet palvelemaan erityisesti rakentamisen, mutta myös teollisuuden asiakkaita.