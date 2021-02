Tutkimus: Keskeytykset yhä pahempi riesa verkkokaupoissa

“Kuluttajat odottavat verkkokaupalta yhä parempaa sujuvuutta. Tämä on korostunut erityisesti viimeisen vuoden aikana”, Svean maksupalveluista vastaava johtaja Benny Öhman sanoo.

Svean IRO Researchillä tekemän tutkimuksen mukaan jopa seitsemän ihmistä kymmenestä on jättänyt verkko-ostamisen kesken, kun he ovat selvästi ostoaikeissa. Näin on tapahtunut keskimäärin kuusi kertaa vuoden aikana.

Yleisimmiksi keskeyttämisen syiksi ihmiset mainitsevat verkkokaupan tekniset ongelmat (37 % vastaajista), vaatimuksen rekisteröityä (33 % vastaajista) tai liian suppean valikoiman maksutapoja (26 % vastaajista).

“Tutkimus heijastaa sitä, että kuluttajat odottavat verkkokaupan palveluiden toimivan sujuvasti. Tämä on korostunut erityisesti viimeisen vuoden aikana”, Svean maksupalveluista vastaava johtaja Benny Öhman sanoo.

Ilmiö: Kassalle kootaan ostoslistaa

Yksi ilmiö on verkkokaupan yleistyessä myös korostunut.

Moni kuluttaja käy verkkokaupoissa vain katselemassa. He lisäävät verkkokaupan kassakoriin tuotteita muistilapuiksi tai vertaillakseen eri verkkokauppojen tuotteita toisiinsa.

Peräti 48% kauppoja keskeyttäneistä kertoi toimineensa näin vain nähdäkseen loppusumman. Muistilistaa keräsi 37 % vastanneista. Tietoa toimituskuluista etsi 36 % keskeyttäneistä.

Tämä toiminta on yleistynyt erityisesti alle 45-vuotiaiden ja ulkomaisilta sivustoilta ostaneiden keskuudessa.

Yrityksillä mahdollisuus kasvattaa myyntiään

Tutkimuksen mukaan verkkokauppiailla on mahdollisuus lisätä myyntiään merkittävästi parantamalla asiakaspitoaan.

Tutkimuksen mukaan 60% vastaajista sanoo, että jos prosessi keskeytyy, niin he ostavat saman tuotteen kilpailijoilta tai sitten eivät osta sitä lainkaan.

Svean Öhmanin mukaan kotimainen verkkokauppa saisi varovaisesti arvioiden satoja miljoonia euroja enemmän myyntiä sujuvoittamalla palvelukokemusta.

Tämä onnistuu esimerkiksi panostamalla tekniseen toimintavarmuuteen ja lisäämällä maksutapojen monipuolisuutta.

“Onneksi yritykset kykenevät korjaamaan nämä pullonkaulat melko helpolla. Uskon tämän vahvistavan yritysten myyntiä selvästi”, hän sanoo.

IRO Research toteutti tutkimuksen valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin 1-14. joulukuuta 2020.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli verkkokaupoista verkko-ostoksia viimeisen 12 kk:n aikana tehneet yli 18-vuotiaat henkilöt ympäri Suomen.

Tutkimuskohderymään eivät kuuluneet kuluttajien väliset kauppapaikat, kuten tori.fi tai huuto.net.