TUTKIMUS: KIRISTYNYT KANSAINVÄLINEN KILPAILU EI UHKAA HYVINVOINTIVALTIOTA

Kovan luokan poliittinen vaikuttaja Yhdysvalloista vierailee Helsingissä ensi viikolla 10.5.2019 09:26:17 EEST | Uutinen

Zack Exley on ollut merkittävässä roolissa Bernie Sandersin menestyksekkäässä 2016 presidentinvaalikampanjassa ja viime kuukausina Yhdysvaltain ilmastokeskustelun mullistaneen Green New Dealin ohjelmatyössä. Euroopassa hän on esimerkiksi konsultoinut Briteissä Labour-puolueen GND-ohjelmaa.