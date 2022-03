Tutkimus: Kodin huonekasvit lisäävät sisätilojen mikrobiston moninaisuutta

HPV-rokotteen antamiseen väliaikainen pidennys - rokotussarja voidaan aloittaa, kunnes nuori täyttää 18 vuotta 22.3.2022 06:45:00 EET | Tiedote

HPV- eli papilloomavirusrokotteen antamisaikaa on pidennetty. Rokotussarja voidaan aloittaa, kunnes nuori on täyttänyt 18 vuotta. Pidennys on väliaikainen, ja se on voimassa lukuvuoden 2022–2023 loppuun saakka. ”Korona-aikana joissakin kunnissa ei ole pystytty toteuttamaan kaikkia terveystarkastuksia ja rokotuksia. Tällä väliaikaisella ratkaisulla haluamme varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada rokotussuoja papilloomavirusten aiheuttamia syöpiä vastaan”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio. ”Vaikka rokotusajan pidennys johtuu koronasta, ei ole väliä, mistä syystä nuoren HPV-suojassa on puutteita. Rokotussarja voidaan aloittaa yksilöllisen harkinnan perusteella myös silloin, jos se on jäänyt aloittamatta jostain muusta syystä”, sanoo THL:n ylilääkäri Ulpu Elonsalo. HPV-rokote suojaa useilta syöviltä HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri pään ja kaulan alueen, sekä peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien