Tutkimus: Koronarokotuksilla estettiin Suomessa noin 7 300 koronataudista johtuvaa kuolemaa maaliskuun 2022 loppuun mennessä

Huomioi hengitystieinfektioiden ehkäisy myös jouluna ja uutena vuotena – THL päivitti koronaohjeistuksiaan 20.12.2022 11:58:21 EET | Tiedote

Suomessa liikkuu tällä hetkellä runsaasti eri hengitystieinfektioita. Influenssaepidemia on alkanut ja RS-viruksen aiheuttamia tautitapauksia on paljon. Koronatilanne on vakaa, mutta virusta kiertää väestössä edelleen runsaasti. Koronalta, influenssalta ja muilta hengitystieinfektioilta voi suojautua samoin keinoin: Ota suositellut rokotukset – ne ovat paras keino suojautua vakavalta taudilta. Sairasta kotona – myös joulun aikaan. Pese kädet, yski ja aivasta hihaan – hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla hygieniasta. Arvioi oma riskisi, käytä tarvittaessa maskia ja pidä etäisyyttä. Huolehdi ilmanvaihdosta. ”Samat varotoimet pätevät kaikkiin hengitystieinfektioihin. Tärkeää niiden ehkäisyssä on, ettei lähde sairaana esimerkiksi kyläilemään jouluksi. Itse kukin voi näin suojata etenkin riskiryhmiä, kuten vanhuksia”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg. Kansalaisille suunnattuja koronaohjeita päivitetty THL on päivittänyt kansalaisille suunnattuja koronaohje