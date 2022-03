Tutkimus: Miljoonien säästöpotentiaali kotimaisella healthtech-innovaatiolla - vapauttaa hoitajien aikaa ja vähentää materiaalikustannuksia

Monidor on suomalainen 2015 perustettu terveysteknologiayritys, joka on erikoistunut helppokäyttöisten ja innovatiivisten ohjelmistojen ja laitteiden kehittämiseen digitaalisen terveyden alalla. Yritys on kehittänyt IV Screen -etävalvontasovelluksen ja Monidrop-infuusiomittarin helpottamaan hoitajien työtä ja parantamaan potilasturvallisuutta suonensisäisten hoitojen aikana. Monidorin toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttavuuteen. Yrityksen vahvuuksia ovat kokemus ja osaaminen sekä hoitotyöstä sairaaloissa että monipuolisesti teknologian eri osa-alueilta. Monidor noudattaa ISO13485 -standardia.