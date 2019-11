Tutkimus osoittaa: työntekijät hylkäävät työtarjouksia joustamattomilta työnantajilta

Kansainvälisen, joustavia työtiloja tarjoavan International Workplace Groupin teettämän globaalin tutkimuksen mukaan yritykset, joilla ei ole joustavan työkulttuurin käytäntöä, voivat menettää huippuosaajat. Yli neljä viidestä työnhakijasta valitsee kahdesta vastaavasta työtarjouksesta yrityksen, joka tarjoaa joustavia työskentelymahdollisuuksia. Yli puolet tutkimuksen vastaajista tekee nykyään töitä vähintään puoli viikkoa muualla kuin yrityksen toimitiloissa.*

Tämän päivän työntekijä haluaa tehdä töitä missä ja milloin se hänelle parhaiten sopii. Tutkimustulosten valossa ei ole yllättävää, että 75 % vastaajista ympäri maailmaa uskoo, että joustavasta työskentelystä on tullut uusi normaali. Seurauksena on, että viimeisen kymmenen vuoden aikana 85 % yrityksistä on ottanut käyttöön joustavan työtilapolitiikan tai suunnittelee omaavansa sitä.

Tutkimuksen suomalaisista vastaajista 86 % ja kansainvälisistä 83 % kieltäytyisi työpaikasta, joka ei tarjoaisi joustavaa työtä, jos tarjolla olisi myös työpaikka joustavilla työskentelymahdollisuuksilla. Työntekijät eivät ole enää halukkaita käyttämään päivittäin aikaansa esimerkiksi pitkiin työmatkoihin.



– Joustavat työtavat ovat tänä päivänä merkittävä työnantajan kilpailuvaltti, kun työmarkkinoilla taistellaan parhaista osaajista. Tutkimuksemme osoittaa, että joustava työkulttuuri luo niin työhyvinvointia kuin taloudellista etua, kertoo IWG:n Reguksen Suomen maajohtaja Klaus Koponen.



Lahjakkuuksien houkutteleminen ja pitäminen



Tutkimuksen vastaajista 70 % pitää työympäristöä avaintekijänä arvioitaessa uusia uramahdollisuuksia. Tutkimuksen 71 %:ssa yrityksistä nähdään, että joustavan työskentelyn tarjoaminen antaa organisaatioille mahdollisuuden vahvaan osaamiseen. Työntekijän näkökulmasta kaksi kolmesta vastaajasta sanoo, että joustava työ on heille niin tärkeää, että he priorisoivat sen arvovaltaisemman työroolin yli.



Joustavuus ei vain tee työntekijöistä onnellisempia ja terveellisempiä, vaan joustavat työskentelymahdollisuudet vastaavat myös tuottavuuden ja siten talouden heikkenemisen uhkaan. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 91 % ja kansainvälisistä vastaajista 85 % pitää joustavia työskentelytiloja henkilöstölleen tarjoavia yrityksiä tuottavampina. Kaikista vastaajista 85 % ilmoittaa, että heidän tuottavuutensa on lisääntynyt aiempaa suuremman joustavuuden takia.



Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole kyenneet omaksumaan joustavan työn konseptia. Suomalaisista vastaajista 57 % ja kansainvälisistä vastaajista 60 % piti joustavaan työmalliin siirtymiselle suurimpana esteenä yritysten vanhaa työkulttuuria ja sen muuttamisen vaikeutta. Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista 42 % mainitsi merkittävänä hidasteena muutokselle joustavan työn hyötyjen tunnistamattomuuden. Kansainvälisistä vastaajista 45 % painotti tietoturvaa, jonka haasteisiin liittyen mainittiin muun muassa teknologiavaatimusten hallinta ja yksityisyyden varmistaminen. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista käsitti työskentelytilojen joustavan käytön tarkoittavan lähinnä työntekijän mahdollisuutta valita itse työskentelypaikkansa ja -sijaintinsa.





*IWG:n vuoden 2019 Global Workplace Survey -tutkimukseen osallistui yli 15 000 eri toimialojen ammattilaista 80 maassa. Tutkimuksesta vastasi MindMetre Research. Vastaajilta pyydettiin heidän näkemyksiään muuttuvasta työpaikasta ja joustavasta työstä. Koko tutkimusraportti osoitteessa http://www.iwgplc.com/global-workspace-survey-2019