Tutkimus: S-Pankki finanssialan arvostetuin brändi neljättä vuotta putkeen

S-Pankki on yhä suomalaisten eniten arvostama finanssialan brändi, käy ilmi Taloustutkimuksen ja Kauppalehden Brändien arvostus 2021 -tutkimuksesta. S-Pankki oli arvostetuin finanssialan brändi Suomessa jo neljännen kerran peräkkäin.

Suomalaiset arvostavat S-Pankki-brändiä, selviää Taloustutkimuksen ja Kauppalehden Brändien arvostus 2021 -tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan S-Pankki on Suomessa toimivien finanssialan yhtiöiden arvostetuin brändi.

S-Pankki pitää hallussaan arvostetuimman finanssialan brändin paikkaa nyt neljättä vuotta putkeen.

"Suomalaisten arvostuksen ansaitseminen on pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn ansiota. S-Pankista on kasvanut viime vuosina täyden palvelun pankki S-ryhmän asiakasomistajille. Yhä useampi on tutustunut meihin paremmin ja luottaa meihin ykköspankkinaan. Lupaan, että teemme kovasti töitä ollaksemme luottamuksen arvoisia myös jatkossa”, S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula kommentoi tutkimuksen tuloksia.

S-Pankin asiakkaiden luottamus pankkiinsa näkyi myös kesäkuussa julkistetussa tutkimuksessa, jonka mukaan S-Pankki on suomalaisen finanssialan innovatiivisin yhtiö.

Brändien arvostus 2021 -tutkimuksessa selvitettiin 559 brändin arvostus suomalaisten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin helmi-toukokuussa 2021 ja sen kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

