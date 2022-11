Tutkimus: Suomalaiset eivät pohdi netinkäytön ympäristövaikutuksia – tietoisuus netin ympäristövaikutuksista heikkoa, mutta nuoret ovat poikkeus

Suomalaiset ovat monessa asiassa ympäristötietoisia, mutta eri nettiyhteyksien ympäristökuormaa harva on tullut ajatelleeksi. Suomalaisista noin kolme neljästä (70 %) sanoo, ettei ole lainkaan pohtinut oman netinkäyttönsä ympäristövaikutuksia ja vain kolmannes (34 %) kertoo ylipäätään olevansa netinkäytön ympäristövaikutuksista tietoinen, selviää Valokuitunen Oy:n YouGov Finlandilla teettämästä tutkimuksesta. Lokakuussa 2022 teetetyssä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten ajatuksia eri verkkoyhteyksistä, ympäristöasioista ja netinkäytöstä.



Tilastojen valossa koko ICT-alan sähkönkulutus koko maailman sähkönkulutuksesta on noin 4–10 prosenttia.* Sen on ennustettu tuplaantuvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Traficomin tuoreen tutkimuksen mukaan matkaviestinverkossa tiedonsiirto kuluttaa enemmän energiaa kuin kiinteässä verkossa.

- Vaikka suomalaiset ovat ympäristötietoisia monessa asiassa, tässä asiassa emme vielä ole. Jokaisen meistä olisi syytä alkaa kiinnittää huomioita myös siihen, kuinka paljon omat tietoliikenneratkaisut kuormittavat ympäristöä ja pohtia vihreitä valintoja myös niissä. Yksi syy saattaa olla se, ettei verkkoyhteyksien luontoa kuormittavasta vaikutuksesta ole vielä tarjolla riittävästi tietoa, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto sanoo.

Tutkimuksen mukaan vain joka kymmenes on pohtinut nettiliittymän vaihtamista ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon. Nuoret (18–29-vuotiaat) luovat tähän kuitenkin poikkeuksen. Heistä peräti joka kuudes (17 %) on pohtinut asiaa.

Lähes jokainen suomalainen arvostaa hyvää internet-yhteyttä



Tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat kodin hyvää internetyhteyttä. Sitä mieltä on lähes kaikki tutkimukseen vastanneet (97 %) ja erittäin tärkeänä sitä pitää selvä enemmistö (71 %) suomalaisista. Eri yhteyksien paremmuutta arvioitaessa noin kaksi viidestä (37 %) arvioi valokuidun olevan paras internet-ratkaisu. Muiden yhteysvaihtoehtojen kannatus on noin 20-prosenttiyksikköä alhaisempaa. 5G-ratkaisua ja mobiili 4G-ratkaisua piti parhaana nettiyhteytenä noin joka kuudes.



Vaikka valokuitua pidetään kodin parhaana yhteytenä, sen etuja ei tunneta laajalti. Neljännes (24 %) tutkimukseen osallistuneista kertoo, ettei tiedä lainkaan tai ole edes kuullut valokuituyhteydestä. Tutkimuksen mukaan miehet tuntevat valokuidun edut naisia paremmin.

- Moni on havahtunut siihen, että kotona netti on jo yhtä tärkeä asia kuin sähkö ja vesi. Monet palvelut siirtyvät verkkoon eikä kotona pärjää enää ilman toimintavarmaa yhteyttä. Vaikka kaikkien tutkimustenkin mukaan valokuitu on paras kiinteä yhteys tällä hetkellä, ei asia ole kuitenkaan kaikille kovin tuttu, Kaunisto sanoo.

Valokuidun hankinta kiinnostaa ihmisiä – tärkein kriteeri sopimusehdot

Tutkimus osoitti, että hyvä kuituyhteys kiinnostaa suomalaisia. Niistä vastaajista, joilla ei ole kotonaan valokuituyhteyttä, 44 prosenttia olisi kiinnostunut sen hankkimaan.

Tutkimuksessa kysyttiin myös tärkeimpiä kriteereitä valokuituliittymän hankinnassa.

Tärkeimmäksi asiaksi nousi selkeät sopimusehdot (43 %). Vaivattomuus, toimitusvarmuus ja sitoutumisen välttäminen pitkäaikaisiin sopimuksiin ovat tärkeitä noin joka kolmannelle vastaajista. Tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista valitsisi avoimen verkon yhteyden, jossa yhteyden asennus on suljettua verkkoa kalliimpi, mutta nettipalvelut voi kilpailuttaa eikä tarvitse sitoutua samaan yritykseen sekä verkossa että palveluissa vuosikymmeniksi eteenpäin. Neljäsosa ei osannut ottaa kantaa asiaan.

- Kuluttajan pitää voida luottaa siihen, että hän tekee hankintapäätöksensä perustuen selkeisiin faktoihin, eikä tyhjiin markkinointilupauksiin. Toisin sanoen sopimusehdot, vaivattomuus ja tilauksen toimitusvarmuus pitää olla mahdollisimman selkeät. Tutkimus todentaa myös sen, minkä käytäntö on meille jo osoittanut, että suomalaiset maksavat mieluummin asennuksesta sellaisessa verkossa, jossa voivat kilpailuttaa nettipalvelut kuin että sitoutuisivat vuosikymmeniksi eteenpäin vain yhteen toimijaan. Ilmaisia lounaita ei ole, joten niitä ei tule kenellekään myöskään myydä, Kaunisto toteaa.

Valokuitunen on investoinut vuonna 2022 uusiin valokuituyhteyksiin Suomessa lähes 50 miljoonaa euroa. Valokuitusen kuituverkkojen piirissä on jo yli satatuhatta kotitaloutta ympäri Suomen ja vuonna 2023 tavoitteena on tuplata luku.

Tutkimuksen toteutti YouGov Finland 21.10–24.10.2022 Valokuitusen toimesta. Tutkimukseen osallistui 1 003 vastaajaa. Tutkimuksen otos vastaa täysi-ikäisiä suomalaisia ja vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±3 %-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

* ICT-alan ympäristöstrategia, Liikenne- ja viestintäministeriö 2021: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162910/LVM_2021_04.pdf?sequence=1&isAllowed=y