Tutkimus: Suomalaiset vaativat rakennusalan yrityksiltä ilmastotekoja – ovat valmiita maksamaan enemmän vastuullisista tuotteista ja palveluista

Pandemian myötä hurjaan kasvuun lähtenyt rakennus- ja remontointibuumi ei taltu tänäkään vuonna - yli puolet suomalaisista suunnittelee remonttia tai rakennusprojektia ja peräti 39 prosenttia aikoo remontoida tänä vuonna. Rakennusmateriaaleja ja -palveluita tuottaville yrityksille suosio näkyy paitsi kysyntänä, myös kasvavina vastuullisuusvaatimuksina. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttajat höllentävät auliisti kukkaronnyörejään, jotta rakentamisen ja remontoinnin tuotteet ja palvelut tuotetaan ympäristön ja työntekijöiden kannalta vastuullisesti.

Rakentajan ja Kantar TNS:n yhteiseen tutkimukseen vastasi helmikuussa 1 066 suomalaista. Heistä yli 40 prosenttia oli valmiita maksamaan enemmän ympäristön kannalta vastuullisesta kuin vaihtoehtoisesta tuotteesta. Kolmasosa suhtautui valintatilanteeseen neutraalisti ja vain alle 20 prosenttia ei maksaisi enempää ympäristöystävällisestä tuotteesta.

Yli 45 prosenttia tutkimukseen vastanneista vaatii saada tietää rakennustuotteiden ja raaka-aineiden alkuperän sekä tuotantoketjun vaiheet.

– Tämä asettaa vaatimuksia yritysten markkinoinnin ja viestinnän avoimuuteen. Kuluttajat tunnistavat kyllä viherpesuyritykset. Ihmiset haluavat uskottavaa ja luotettavaa tuotetietoa, esimerkiksi suoraa kuvaa ja tarinaa siitä, miten, missä ja miten tuotteet valmistetaan, sanoo Rakentajan liiketoimintajohtaja Inka Partanen.

Kotimaisuus nousee valintakriteerinä

Yli 41 prosenttia suomalaisista sanoo, että kotimaisuus on yksi tärkeimmistä valintakriteereissä rakentamisen ja remontoinnin tuotteita tai palveluita hankittaessa. Yhtä tärkeinä pidettiin vain hintaa, asiakaspalvelua sekä takuu- ja huoltomahdollisuuksia.

– Kotimaisuus ja tuotantoketjujen läpinäkyvyys ovat korkealla suomalaisten rakentajien arvoasteikossa. Se näkyy selvästi myös niissä sisällöissä, joita Rakentajan kanavissa eniten kulutetaan, sanoo Partanen.

Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista luottaa siihen, että kotimaisissa rakennusalan yrityksissä työntekijöiden työskentelyolosuhteet ovat hyvät ja työehdot lain ja yhteisten sopimusten mukaisia. Vain 12 prosenttia tutkimukseen vastanneista epäili, että työskentelyolosuhteet suomalaisissa rakennusalan yrityksissä eivät ole kunnossa.

Työntekijöiden vastuullinen kohtelu painaa kuluttajien valinnoissa. Jos työskentelyolosuhteista ja työehtojen noudattamisesta on kerrottu avoimesti ja kuluttaja voi vakuuttua siitä, että asiat ovat kunnossa, hän valitsee todennäköisemmin tämän kuin kilpailevan yrityksen tuotteen tai palvelun. Yli 50 prosenttia vastaajista on jopa valmiita maksamaan enemmän vastuullisena työnantajan tunnetun yrityksen palveluista.

Kuluttaja odottaa rakennusalalta taistelevan ilmastonmuutosta vastaan

50-luvun omakotitalotyömaalla suoristettiin vääntyneitä nauloja kustannusten kurissa pitämiseksi. Nyt kierrättäminen nousee tuotteiden valintakriteeriksi ympäristö- ja ilmastosyistä.

Rakentajan teettämän tuoreen kuluttajatutkimuksen mukaan 53 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että rakennusalan pitäisi taistella ponnekkaammin ilmastonmuutosta vastaan. Heidän mielestään suomalaisten rakennusalan yritysten pitäisi taistella enemmän ilmastonmuutosta vastaan esimerkiksi jätteenkäsittelyn ja materiaalien avulla.

– Vaatimus on vahvasti linjassa sen kanssa, että tuotteiden alkuperä ja valmistustapa halutaan selvittää. Ihmiset eivät ehkä itse enää halua oikoa vääntyneitä nauloja, mutta he haluavat varmistua siitä, että heidän valitsemansa materiaalit on valmistettu ilmastoystävällisesti, että niiden elinkaari on pitkä ja että elinkaaren lopussa materiaalit on mahdollista kierrättää uudelleen käyttöön, Rakentajan liiketoimintajohtaja Inka Partanen sanoo.