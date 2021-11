Tutkimus vahvistaa: Omistajanvaihdosta suunnittelevat epäröivät rahoituksen saatavuutta – yrityskaupan tehneet pitävät rahoitusta odotettua pienempänä haasteena

Finnveran Rahoitus & kasvu -katsaus 2/2021: Kustannusten nousu, komponentti- ja tekijäpula kasvun jarruina – riskinä finanssikriisin jälkeisen talouskehityksen toistuminen, ellei Suomi pysy kiinni maailmantalouden kasvussa 28.10.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Suomen talous on toipunut koronakriisistä hyvin, mikä näkyy yritysten kasvaneina tilauskantoina. Etenkin teollisuudessa rahoituksen kysyntä on vahvaa. Kasvun esteiksi nousevat Finnveran yritysrahoitusmittarissa kustannusten nousu, pula komponenteista, mutta ennen muuta pula työvoimasta. Tämä käy ilmi Finnveran Rahoitus & kasvu -katsauksesta ja rahoitusammattilaisille tehdystä kyselystä. Yritykset eivät juurikaan tarvitse rahoitusta enää koronan aiheuttamaan liikevaihdon sakkaamiseen. Toimialojen jakautuminen menestyjiin ja häviäjiin näkyy yhä. Kyselyn mukaan matkailussa ja ravintola-alalla osa yrityksistä on ylivelkaantunut korona-aikana.