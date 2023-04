Tutkimus: pörssin perheyritykset yksityissijoittajien suosiossa

Tutkimuksen datapohjana on T-Median, Suomen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön tuorein pörssiyhtiöiden mainetta koskeva kysely.



Kun aineistosta eriytetään listatut perheyritykset, perheyritykset esiintyvät edukseen. Listattujen perheyritysten maineen keskiarvo oli 3,68, kun kaikkien tutkittujen pörssiyhtiöiden maineen keskiarvo oli 3,56. Arvosana muodostuu asteikolla 1–5 kahdeksan eri osa-alueen kautta

“Ero listattujen perheyritysten eduksi on iso, koska tutkimuksen virhemarginaali on vain prosenttiyksikön sadasosa. Perheyritykset voittavat muut listayhtiöt kaikilla maineen osa-alueilla. Perheyritykset pärjäävät erityisen hyvin vastuullisuutta, johtamista ja uudistumista mittaavilla osa-alueilla”, kertoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

”Tulokset kertovat, että listautuminen voi avata mahdollisuuksia perheyrityksen pääoman vahvistamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen ilman, että yritys menettää perheomistajuuteen liittyviä hyötyjä. Listautumista kannattaa pitää ennakkoluulottomasti tulevaisuuden vaihtoehtojen joukossa”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo.



Perheyritysten vastuullisuus arvossaan



Sijoittajat kiinnittävät talouden lisäksi aikaisempaa enemmän huomiota myös yritysten kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen ja pärjäämiseen ESG-arvioinneissa. Perheyritykset pärjäävät myös näillä mittareilla.

”Maineella ja ESG-mielikuvilla on valtava merkitys pörssiyhtiöille niin työvoiman, asiakkaiden kuin uusien sijoittajien houkuttelemisessa. Yhden yksikön muutos maineessa heijastuu kertoimella 1,5 haluun investoida yhtiöön ja suositella yhtiötä sijoituskohteena muille”, Leinikka havainnollistaa ilmiötä laajan metadatan avulla.



Pitkäjänteisyyttä ja läpinäkyvyyttä

Suurten pörssiyritysten listalla ilmaston mittausratkaisuja tekevä Vaisala sijoittui heti toisen perheyrityksen, Herlinien omistaman Koneen jälkeen kakkoseksi. Helsingin pörssissä Vaisalan osakkeiden kaupankäynti alkoi OTC-listalla vuonna 1988 ja päälistalla vuonna 1994.



”Listautuminen nosti Vaisalan hallintotavan kokonaan uudelle tasolle. Julkisen kaupankäynnin kohteena oleminen sekä pakottaa että kannustaa hakemaan parhaita toimintatapoja ja kehittämään yritystä siten, että se menestyy mahdollisimman hyvin. Listayhtiöön on myös helpompi rekrytoida parhaita osaajia niin hallitukseen kuin toimivaan johtoonkin”, Vaisalan hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio sanoo.



Voipion mukaan yhtiö on onnistunut säilyttämään perheyrityksen parhaat puolet. Hänen mukaansa listayhtiönä oleminen ei vie pois perheen arvoja ja pitkäjänteisyyttä.



”Päämäärätietoinen omistaja antaa yhtiölle suunnan ja tarkoituksen, mikä auttaa pitkäjänteisiä sijoittajia ymmärtämään yrityksen kehitystä. Vahva arvopohja on erityisen tärkeä näinä aikoina, jolloin yritysten on rakennettava kestävämpi tulevaisuuden maailma ympäristön kuohunnasta huolimatta”, Voipio sanoo.



--

Lisätietoja:

Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

+358 40 0511 786 minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media Oy

+358 40 505 5001 harri.leinikka@t-media.fi

--



Näin tutkimme

Luottamus&Maine 2022 Pörssiyhtiöt -tutkimuksessa selvitettiin kaikkien large- ja mid cap -yhtiöiden maine suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Yhtiöt valittiin Nasdaqin tammikuussa 2022 voimaan astuneen markkina-arvoluokituksen mukaisesti. Tästä joukosta tarkasteltiin erikseen perheyrityksinä niitä 15:ta yritystä, joiden äänivallasta oli yhden perheen tai suvun hallussa on vähintään 25 %.

Tuttujen yhtiöiden maine mitattiin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli yli 15-vuotiaat suomalaiset yksityissijoittajat valtakunnallisesti. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 10.5.–27.6.2022 yhteistyössä Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa.

Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 16 847 suomalaista antaen yhteensä 24 353 validoitua yritysarviota, joista 3463 arviota koski perheyrityksiä.

Perheyritysten maineluvun virhemarginaali on 0.01 yksikköä suuntaansa. Yksittäisen yrityksen kohdalla mainetuloksen virhemarginaali on 0.04–0.06 yksikköä riippuen yrityskohtaisten validoitujen arvioiden keskihajonnasta.

T-Median ESG-mittari seuraa organisaation ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä sosiaalisen vastuun mielikuvia. ESG tulee sanoista environmental, social ja governance.