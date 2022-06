Tutkimusinnovaatiot muuttuvat kasvuyrityksiksi Aalto Startup Centerissä: ”Yrittäjyys on tehokas tapa soveltaa tutkimustuloksia yhteiskunnan hyväksi”

Aalto Startup Center on ainutlaatuinen yrityskiihdyttämö Suomessa, sillä se tarjoaa kasvualustan erityisesti Aalto-yliopiston tutkimuksesta alkunsa saaneille innovaatioprojekteille. Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori Janne Laine pitää yrityskiihdyttämön roolia tutkimuksesta alkunsa saavien startupien synnyttäjänä merkittävänä.

”Olemme luoneet Aalto-yliopistossa ainutlaatuisen palveluverkoston, jolla voimme tukea tutkijoita ideasta aina varhaisen vaiheen startupiin asti. Verkosto on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja rekisteröity omaksi tuotemerkikseen From Ideas to Impact -nimellä”, Laine kertoo.

Tänä vuonna 25 vuotta täyttävästä Aalto Startup Centeristä on vuosien aikana ponnistanut maailmalle monta menestyvää yritystä pienyrityksistä suuriin kasvuyrityksiin. Kaikkiaan alumniyrityksiä on yli 600, ja ne työllistävät noin 3200 henkilöä. Aalto Startup Center on antanut kodin sadoille kasvuyrityksille, ja vuonna 2019 se valittiin UBI Globalin järjestämässä World Incubation Summit 2019 -tapahtumassa maailman viiden parhaan yliopistossa toimivan yrityskiihdyttämön joukkoon.

”Yrittäjyys on tehokas tapa soveltaa tutkimustuloksia yhteiskunnan hyväksi. Alumniyritysten yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto oli ennen koronapandemiaa yli puoli miljardia euroa”, Laine sanoo.

Aalto Startup Centerin alumniyritysten keskimääräinen koko on kasvanut vuosien varrella tuntuvasti liikevaihdon määrällä mitattuna.

Kaupallistumiseen ja kasvuun konkreettista tukea yrityskiihdyttämöstä

Yksi Aalto-yliopistossa tehdystä tutkimuksesta alkunsa saanut startup on HyOnGlobe, joka kehittää Aalto Startup Centerissä vallankumouksellista materiaaliteknistä innovaatiota. Harri Ruuska, yksi HyOnGloben perustajista, kertoo innovaation vastaavan globaaliin tarpeeseen vahvemmista ja kevyemmistä rakenteista.

”Kyseessä on uudenlainen tapa yhdistää komposiittia ja metallia. Sitä voi hyödyntää lähes minkä tahansa asian rakentamisessa – niin kännykänkuorien kuin avaruusrakettienkin. Olemme kuitenkin keskittyneet vetypolttokennojen rakentamiseen, sillä markkinoilla on niille konkreettinen tarve”, Ruuska kertoo.

Hän toimi ensin tiimin neuvonantajana ja sittemmin innovaation kaupallistajana. Ruuskan ura startup-yrittäjänä on vasta aluillaan, mutta jo nyt hän on kokenut Aalto-yliopiston palveluverkoston hyödylliseksi.

”Matka tutkimuksesta kaupalliseen tuotteeseen on pitkä, joten tällaisella työllä on valtavan tärkeä merkitys Suomen tulevaisuudelle. Tutkimus ja tiede luovat pohjan kehittyvälle taloudelle”, Ruuska toteaa.

Hän kertoo saaneensa Aalto Startup Centeristä konkreettista apua muun muassa myyntipuheen hiomiseen ja patentinhallintaan. Hän kiittelee yrityskiihdyttämön myös auttaneen ymmärtämään, mitä yrityksen perustaminen konkreettisesti vaatii.

”Lisäksi saamamme tuki ja kannustava ilmapiiri on ollut meille erittäin tärkeää. Ilman Aalto Startup Centeriä HyOnGlobea ei olisi olemassa”, Ruuska sanoo.

Startupeja ja tutkimusinnovaatioprojekteja esillä Arctic15 -tapahtumassa – tervetuloa!

Aalto Startup Center on mukana 7.–8.6.2022 Helsingin Kaapelitehtaalla Arctic15-tapahtumassa. Tule tutustumaan Aalto Startup Centerin ja sen alla toimivien Urban Tech Helsinki- ja ESA BIC Finland -yrityshautomojen startupeihin. Lisäksi osastollamme on esillä muutamia tutkimusinnovaatioprojekteja, joista kasvaa lähitulevaisuudessa startupeja. Messuosastomme numerot ovat 1–6. Tervetuloa tutustumaan 25-vuotiseen taipaleeseemme ja kuulemaan Aalto Startup Centerin ainutlaatuisesta syntyprosessista.

