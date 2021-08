Tutkimuslaitos: M-Files jälleen maailman johtava tiedonhallintayhtiö

M-Files Oy

M-Files tarjoaa tekoälyä hyödyntäviä älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa. M-Files yhdistää eri järjestelmät ja niissä olevat dokumentit yhteen muun merkittävän liiketoimintatiedon kanssa poistaen tietosiilot. M-Files tarjoaa oikeaa ja relevanttia tietoa käyttäjille heidän tarpeidensa mukaisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla M-Files automatisoi liiketoimintaprosessit ja varmistaa tietoturvan sekä vaatimustenmukaisuuden. Tuhannet yritykset yli 100 maassa käyttävät M-Filesia tarjotakseen työntekijöilleen älykkäämmän tavan tehdä töitä. M-Files on käytössä noin 1 200 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa Wärtsilä, SSAB, Nokian Renkaat, Valmet, Caverion, Finavia, Fingrid, Technopolis, Patria, R-kioski, DNA ja Liikennevirasto. Lisätietoja: www.m-files.fi.

About the Nucleus Research Value Matrix

The Value Matrix provides a transparent tool to help businesses quickly assess their technology options in a friendly, visual format. Nucleus Research provides a straightforward analysis of tech solutions based on the functionality and usability they deliver. For more information, visit Nucleus Research.