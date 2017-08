Tutkimustulokset dabigatraanin vastalääkkeen tehosta hätätilanteissa vahvistuivat

7.8.2017 14:32 | Boehringer Ingelheim

Faasin III RE-VERSE AD™ -tutkimuksen loppuanalyysin mukaan idarusitsumabi (kauppanimi Praxbind) kumosi dabigatraanin (kauppanimi Pradaxa) antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi hätätilanteissa1.

RE-VERSE AD -tutkimuksen loppuanalyysi osoittaa, että idarusitsumabi kumosi antikoagulaatiolääke dabigatraanin vaikutuksen välittömästi potilailla, jotka tarvitsivat hätäleikkauksen tai joilla oli hallitsematon tai henkeä uhkaava verenvuoto. Kumoavan vaikutuksen ansiosta kiireelliset toimenpiteet pystyttiin käynnistämään nopeasti. Tutkimuksen tulokset esitettiin kansainvälisessä tromboosi- ja hemostaasialan kongressissa (ISTH) Berliinissä heinäkuussa ja New England Journal of Medicinessä.1,2

Tutkimuksen ensisijaisen päätetapahtuma, dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen kumoutuminen neljän tunnin kuluessa idarusitsumabin annostelusta, toteutui sataprosenttisesti. Mittaus perustui laimennettuun trombiiniaikaan (dTT) ja ekariiniaktivoituun hyytymisaikaan (ECT). Kumoava vaikutus todettiin välittömästi idarusitsumabin annostelun jälkeen, ja vaikutus säilyi suurimmalla osalla potilaista 24 tunnin ajan. Tehoon ei vaikuttanut potilaan ikä, sukupuoli, munuaisten toiminta tai dabigatraanin pitoisuus lähtötilanteessa.1,2 Viiden gramman annos idarusitsumabia oli riittävä 95 prosentilla potilaista.

Ryhmän A potilailla oli akuutti verenvuoto. Verenvuodon tyrehtymisen mediaaniaika oli 2,5 tuntia niillä potilailla, joilla aika pystyttiin määrittämään. Ryhmän B potilaat tarvitsivat äkillistä leikkaushoitoa. Heillä toimenpiteeseen pääsyyn kulunut mediaaniaika oli 1,6 tuntia. 93,4 prosentilla toimenpiteitä tarvitsevista potilaista hemostaasi oli normaali.1,2

RE-VERSE AD -tutkimus

RE-VERSE AD on faasin III kansainvälinen tutkimus. Se tutki dabigatraania saavia potilaita, jotka tarvitsivat kiireellisen leikkauksen tai joilla oli hallitsematon verenvuoto 1,2,3. Loppuanalyysissä tarkasteltiin dataa potilailta, jotka tarvitsivat kiireellisen tai hätäleikkauksen esimerkiksi avomurtuman vuoksi, sekä potilailta, joilla oli hallitsematon tai henkeä uhkaava verenvuotokomplikaatio, kuten kallonsisäinen verenvuoto tai vammautuminen esimerkiksi liikenneonnettomuuden seurauksena.1,2 Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen kumoutumisen aste neljän tunnin kuluessa idarusitsumabin annostelusta. Sen mittaus perustui laimennettuun trombiiniaikaan (dTT) ja ekariiniaktivoituun hyytymisaikaan (ECT).1,2

Idarusitsumabi

Idarusitsumabi (kauppanimi Praxbind) on humanisoitu monoklonaalinen vasta-ainefragmentti, joka sitoutuu dabigatraaniin ja neutraloi dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen vaikuttamatta elimistön hyytymisjärjestelmään. Idarusitsumabia käytetään potilaille tilanteissa, joissa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutus on kumottava nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi kiireellistä tai hätäleikkausta vaativat tilanteet sekä henkeä uhkaavat verenvuototilanteet.3,4,5,6

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa 6,9 miljoonaa potilasvuotta.7

Boehringer-Ingelheim

Viitteet:

