Tutkimusyritys KuppingerCole kutsuu SSH.COM:in PrivX:ää innovatiiviseksi ratkaisuksi laajennettuun pääsynhallintaan

Kansainvälinen tutkimusyritys KuppingerCole on julkaissut englannin­kielisen Executive View -raportin, jossa se vahvasti suosittelee yrityksiä tutustumaan SSH.COM:in PrivX-pilvipääsynhallintatuotteeseen. Raportin mukaan PrivX:n lähestymistapa on innovatiivinen verrattuna perinteisiin salasanasäilöihin perustuviin ratkaisuihin. PrivX voi joko korvata perinteiset Privileged Access Management -ratkaisut (PAM; laajennettu pääsynhallinta) tai toimia niitä täydentävänä ratkaisuna, joka soveltuu erityisesti ketteriin IT-ympäristöihin ja nopeatempoisiin DevOps-prosesseihin.

Raportissa todetaan, että perinteisissä PAM-ratkaisussa laajennettu pääsynhallinta palvelimiin hoidetaan liian staattisesti ja että asennettavaa ja ylläpidettävää on liikaa per palvelin. Tällainen ratkaisu ei ole toimiva uusissa, dynaamisissa ja jatkuvasti muovautuvissa IT- ja DevOps-ympäristöissä. Raportissa annetaan PrivX:älle tunnustusta myös siitä, että sen käyttämät kertakäyttöiset sertifikaatit ovat merkittävä innovaatio PAM-ratkaisuissa. Tämän ansiosta organisaatioiden ei tarvitse hallinnoida säilöttyjä salasanoja tai muita pääsytunnuksia, vaan päähuomio voi olla istuntojen hallinnassa ja valvonnassa. PrivX:n ansiosta asiakas- tai palvelinkoneisiin ei tarvitse asentaa agenttiohjelmistoja, mikä tekee PrivX:n käyttöönotosta ja ylläpidosta nopeaa ja helppoa.

KuppingerColen perustaja ja johtava analyytikko Martin Kuppinger toteaa raportissa: “PrivX keskittyy tehokäyttäjien pääsynhallintaan ja istuntojen kontrolloimiseen tehokkaalla ja skaalautuvalla tavalla, joka sopii hyvin moderneihin ketteriin IT-ympäristöihin.”

Raportti listaa mm. seuraavat PrivX:n ominaisuudet vahvuuksina:

Tehokas lähestymistapa SSH- ja RDP-istuntojen pääsynhallintaan

PrivX käyttää kertakäyttöisiä sertifikaatteja istuntojen valtuuttamiseen, jolloin perinteisiä pysyviä pääsytunnuksia ei tarvitse hallinnoida, eikä niitä voi myöskään väärinkäyttää

Laajennettujen pääsyoikeuksien keskitetty hallinta roolien ja käytäntöjen avulla

Hyvä skaalautuvuus ja tuki kuormituksen tasaamiselle

Tukee pilviympäristöjä ja mukautuu hyvin DevOps-prosesseihin

PrivX on integroitu yleisiin käyttäjähakemistoihin ja se toimii identiteettipalveluiden kanssa OpenID Connectin avulla

PrivX tukee käyttäjäistuntojen ja pääsytietojen tallentamista ja integroituu useisiin SIEM-järjestelmiin

