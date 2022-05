Tutkittuun tietoon pääsee käsiksi entistä helpommin

Luotettavan tiedon löytäminen verkosta ei ole kaikille yhtä helppoa. Tietoa kyllä löytyy, mutta se on hajallaan useassa paikassa, jolloin myös tiedon luotettavuuden arviointi on hankalaa. Nyt kotimaisen tutkimustiedon äärelle pääsyyn on tarjolla osoite, josta löytyy tiedonlähteitä, tärppejä ja valmiita kokonaisuuksia päivänpolttavista aiheista.

Kuva: Paavo Pykäläinen

Kaikille avoimeen Finna.fi:hin on avattu Oikopolku tutkittuun tietoon -sivu, jonka haut ja käyttölogiikka palvelevat sekä uutta tiedonetsijää että niitä, kenellä on selvät sävelet tiedonhakuun. ”Sivun taustalla on havainto siitä, että avointa tutkittua tietoa on, mutta julkaisujen sijainti eri paikoissa saattaa hankaloittaa niiden äärelle pääsyä. Tavoitteenamme on saada yhä useampi hyödyntämään tutkittua tietoa ja helpottamaan sen äärelle pääsyä”, kertoo Finnan tietoasiantuntija Ida Vanhainen. Sivun tutkittu tieto on peräisin korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta sekä viranomaisilta. Saatavilla on myös yli sata kotimaista tiedelehteä ja vuosikirjaa esimerkiksi yhteiskunta- ja humanististen tieteiden ja politiikan aloilta. Näitä voi tutkia suoraan verkossa. Yksittäisten julkaisujen lisäksi sivulle on koottu tutkimustietoa ajankohtaisista teemoista, kuten Ukrainasta, sisäilmasta ja ilmastonmuutoksesta. Sivulle on koottuna myös Suomen Pankin ja Valtioneuvoston taloudellisia katsauksia. Tutkitun tiedon määrä kasvaa Finnassa sitä mukaa, kun uusia tieteenalan toimijoita tuo aineistojaan Finnaan ja tieteen avoimuus etenee.

