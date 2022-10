Tuttu hoitaja, palvelun oikea-aikaisuus sekä palvelumallin joustavuus tuo turvaa kotihoidon asiakkaalle

- Sähköisistä palveluista toivotuimpia ovat paikantava turvaranneke, kaatumishälytin ja kuvapuhelinpalvelu, kertoo PirKOTI-hankepäällikkö Anna-Stiina Salminen.

- Nämä kolme eivät vähennä muiden teknologisten laitteiden ja sähköisten palveluiden kehittämistarvetta ja käyttöönottoa. Tärkeintä on aina, että väline soveltuu asiakkaalle, helpottaa arkea ja tukee toimintakykyä.

- Teknologian avulla voidaan saavuttaa myös vaikuttavuutta. Tästä hyvä esimerkki on kotihoidon pilotti, jossa seulottiin sydämen eteisvärinää. Kun eteisvärinä tunnistetaan ajoissa, asiakas voidaan ohjata hoidon piiriin jo varhaisessa vaiheessa, hän lisää.



Lääkäri voi ottaa yhteyden etänä

Sähköiset palvelut ovat tulevaisuudessa entistä vahvemmin osa kotiin tuotettavia palveluita. Ne mahdollistavat esimerkiksi kotoa käsin tehdyt lääkärikonsultaatiot pitkienkin välimatkojen päästä. Keskeistä on palvelujen oikea-aikaisuus ja joustavuus.

Sähköisillä palveluilla voidaan tukea kotona pärjäämistä, itsenäisyyttä ja lisätä asiakkaiden turvallisuutta. Olennaista on, että ne soveltuvat asiakkaalle, eivätkä kuormita heitä turhaan.

- Kaikille teknologiset ratkaisut eivät sovellu. On syytä seuloa asiakkaista, kenelle ne soveltuvat. Näin voimme kohdentaa esimerkiksi fyysisiä asiakaskäyntejä niille, jotka käyntejä eniten tarvitsevat, Anna-Stiina Salminen sanoo.

Laki velvoittaa tarjoamaan hoitoa myös yöllä

Ammattitaitoiset hoitajat ja asiakastuntemus turvaavat asiakkaan näköistä ja yksilöllistä hoivaa. Verkkoaivoriihen osallistujat pitivät tuttuja hoitajia ja omahoitajatoimintamallia tärkeänä asiana.

Apua pitää saada nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina niin, että myös aamu- ja iltavirkut asiakkaat otetaan huomioon.

Asiakastarpeista lähtevä työajan porrastus on hyvä ottaa lähempään tarkasteluun. Tulevaisuuden kotihoitoa on tulevan sosiaalihuoltolain mukaan tarjottava ensi vuoden alusta vuorokauden ympäri ­­­- myös yöllä, jos asiakkaalla on siihen tarve.

Kun asiakkaan toimintakyky muuttuu akuutisti, palveluiden on mukauduttava joustavasti ja oikea-aikaisesti.

Hyvinvointialueen tulevat työntekijät pitivät tärkeänä, että kotihoidon asiakas saa apua yksinäisyyteen. Kuntalaiset korostivat säännöllistä tiedottamista läheisille. Läheiset arvostivat terveyden perusasioiden seurantaa, akuuttien tilanteiden hallintaa ja tiedonkulun sovellusta läheisille.

Osallisuutta ja toimintakykyä voidaan ylläpitää kannustamalla asiakkaita osallistumaan matalan kynnyksen toimintaan sekä erilaisten yhteisasumisen keinoin.

Kehitystyö vaatii rohkeutta ja avoimuutta uusille innovaatioille

Verkkoaivoriihen tulosta tullaan hyödyntämään hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.

- Kehitystyö vaatii kuulevia korvia sekä rohkeutta ja avoimuutta kokeilla uusia innovaatioita. Asiakkaiden ja sidosryhmien tietoa palveluiden sisällöstä on lisättävä, jotta he voivat osallistua tasavertaisina jäseninä kehittämistyöhön. Nähtäväksi jää soveltuko verkkoaivoriihi yhdeksi osallistamisen tavaksi hyvinvointialueen asukas- ja asiakasosallistumisen menetelmien joukkoon, Salminen miettii.

- Menetelmän käyttö on rohkea ja innovatiivinen tapa kokeilla osallistamista. Asiakkaiden, kuntalaisten ja sidosryhmien osallisuudelle pitää antaa riittävästi arvoa, Anna-Stiina Salminen toteaa.







Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pirkanmaalla (PirKOTI) ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) -hankkeet kysyivät palveluista verkkoaivoriihessä syyskuussa. Kysely tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialuevalmistelun kanssa.

Verkkoaivoriiheen saapui tulevaisuuden ympärivuorokautista kotihoitoa ideoimaan kaikkiaan 486 osallistujaa, joihin kuului asiakkaita, kuntalaisia, työntekijöitä ja läheisiä. Myös järjestöt ja vammais- ja vanhusneuvostot oli sisällytetty kuntalaisiin.







Verkkoaivoriihi kehittäisi tulevaisuuden ympärivuorokautista kotihoitoa näin: