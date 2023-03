Tutustu Viisas Elämä -kustantamon kirjasyksyyn 2023

Linkki syksyn 2023 katalogiin:

Kotimaiset kirjailijat

Filosofian tohtori Johanna Blomqvistin uutuusteos Veden mysteeri sukeltaa ennennäkemättömällä tavalla veden ominaisuuksiin niin tieteen, fysiikan, uusimpien tutkimusten kuin kokemusten kautta. Kirja haastaa ajatteluamme kysymyksillä: Miten meduusa, joka on lähes täysin vettä ja jolla ei ole sydäntä eikä aivoja, voi olla elollinen ja tietoinen reagoiva olento? Voimmeko vaikuttaa veteen ajatuksilla ja tunteilla? Entä muistaako vesi?

Mikrobiomin parantava voima -teoksessa lääkäri Sandra Rangel kertoo kehon ja eritoten suoliston mikrobiomin vaikutuksista terveyteemme lääketieteellisten läpimurtojen valossa. Ajankohtaisessa kirjassa perehdytään esimerkiksi siihen, mikä aiheuttaa mikrobiomin epätasapainon ja miksi se aiheuttaa sairauksia. Kirjassa käsitellään muun muassa myös, mitkä sairaudet liittyvät suoraan mikrobiomin epätasapainoon, miten suoliston mikrobiomi vaikuttaa aivoihimme ja mikä on vuotavan suolen ja suoliston bakteeriston yhteys.

Maria Nordin julkaisee syksyllä kaksi uutta teosta. Löydä juurisyyt kehon ja mielen haasteisiin kysyy, millaisia juurisyitä on hyvinvoinnin haasteiden taustalla. Entä millaiset kokemukset voivat johtaa oireiden ilmenemiseen tässä hetkessä? Kirja sisältää runsaasti esimerkkejä ja kuvailee haasteita, joiden avulla on mahdollista ymmärtää, miten mennyt tapahtuma voi vaikuttaa tähän päivään. Sisäisen viisauden vuosi 2024 -kalenteri puolestaan vahvistaa itsetuntoa sekä tarjoaa oivalluksia parempien valintojen tekemiseen. Kalenterin kysymysten ja tehtävien avulla syvennyt pohtimaan, mikä on oikea suunta juuri sinulle ja millaiset asiat tukevat hyvinvointiasi ja terveyttäsi.

Satu Rasan Kaamosväsymys auttaa kaatamaan kaamosoireet tehokkailla hyvinvointia tukevilla keinoilla. Teos paneutuu kaamosväsymyksen oireisiin ja syihin nykytutkimuksen valossa. Kirjassa esitellään erilaisia apukeinoja perinteisistä metodeista kokeilevampiin kaamosoireiden kaatajiin.

Jääkylmä mielenrauha on syväsukellus rohkeuden ja rentouden lähteille. Mukaansatempaava opas esittelee Magnus Appelbergin kehittämän kylmäaltistusmenetelmän, joka on erittäin tehokas ja oivaltava yhdistelmä joogan syvimpiä viisauksia ja avantouinnin vähemmän tunnettuja saloja.

Voiko vatsasi hyvin? -kirjan konkreettisilla ohjeilla tuet vatsan ja suoliston terveyttä lääkehoidon yhteydessä. Farmasian tohtori Johanna Räikkösen teos käsittelee muun muassa ravitsemusta, ruoansulatusta, stressinhoitoa sekä suoliston limakalvoterveyttä ja mikrobistoa.

Tiia Minayan Vapaudu sosiaalisesta jännittämisestä – Käytä kehosi viisautta muuttaa täysin ajatuksesi sosiaalisesta jännittämisestä. Ongelma ei suinkaan ole korviesi välissä, vaan oireiden juurisyyt ja hoitokeinot löytyvät viisaasta kehostasi. Oppaan kehomieli-harjoitukset auttavat vapautumaan jännitykseen liittyvästä häpeästä ja palauttavat kehon tasapainoon.

Kadotettu tieto – Muinaiskansojen viesti maailmalle kuljettaa lukijan sivilisaation synnyn historiaan. Mervi Enqvistin johdolla sukellamme myyttisten tarinoiden kautta eri viisausperinteiden tietoon. Tutkimme perinteiden ja tarinoiden alkuperiä sekä sitä, miten ne liittyvät toisiinsa.

Taavi Kassilan uutuuskirja Rakkauden monet kasvot uppoutuu syvällisesti rakkauteen sen monissa ilmenemismuodoissa. Kirja pohtii myös rakkauden korkeinta muotoa ja sitä, kuinka henkinen kasvu on kasvua rakastamisen kyvyssä. Tuhansia vuosia vanhaan sutra-tyyliin kirjoitettu kirja sisältää lyhyitä ajatelmia siitä, miten rakkaus näyttäytyy kaikilla elämänalueilla.

Ilkka Koppelomäen Onnellisuusminuutti on yksinkertainen tapa luoda onnellisuutta elämän jokaiseen päivään olosuhteista ja elämäntilanteesta riippumatta. Kirja tekee onnellisuudesta yksinkertaista ja vaikuttaa koko elämään positiivisesti. Teos on uusin osa Ilkka Koppelomäen Saa mitä haluat -kirjasarjassa.

Ulkomaiset kirjailijat

Sharon Salinen ADHD-lapsen toiveet ja tarpeet auttaa tukemaan ja kannustamaan ADHD-lasta kohti onnistumisia ja pysyviä muutoksia. Oivaltavan ja käytännönläheisen oppaan tosielämän esimerkit ja neuvot selvittävät, miten vanhemmat voivat muuttaa yhteistä dynamiikkaa ja auttaa ADHD-lapsia onnistumaan.

Hiljaiset-bestsellerin kirjoittaja Susan Cainin uutuus Tunne melankolian eheyttävä voima on täydellinen käsikirja surullisuuden supervoiman valjastamiseen. Myös melankolia on täynnä vahvuuksia, joista on hyötyä elämässämme. Cain yhdistää kirjassaan tutkimuksia ja omia kokemuksiaan selvittääkseen, miten suru ja kaipaus voivat olla todellinen polku luovuuteen ja yhteyteen.

Yhdeksi Amazonin parhaista kirjoista vuonna 2022 nimetty Työuupumuksen loppu perehtyy syvällisesti syihin, miksi niin monet meistä tuntevat olonsa väsyneiksi ja tarpeettomiksi työssämme. Jonathan Malesic tutkii, miten työihanteet poikkeavat todellisuudesta sekä selvittää elämäntehtävän ja työpaikkojen eroa toisistaan.

Muut syksyllä 2023 julkaistavat ulkomaisten kirjailijoiden uutuusteokset: Gregg Braden Viisauden koodit, Bruce Lipton Rakastumisefekti ja Adyashanti Tarinat, joita kerron itsestäni.

Julkaisemme myös uudistetut painokset seuraavista teoksista: Jon Kabat-Zinn Kotiinpaluu ja Kehon ja mielen viisaus: Meditaatio, Peggy Rowe-Ward ja Larry Ward Rakkauden puutarha, Tulku Thondup Mielen parantava voima ja Jonathan Haidt Onnellisuushypoteesi.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu laaja valikoima kotimaisia hyvinvointikirjoja sekä käännöskirjojen ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Susan Cain ja Brené Brown.