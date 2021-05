Tuula Amberla matkustaa mielikuvituksen voimalla – ja julkaisee tänään uutta musiikkia

”Koko maailma on ollut jumissa vuoden; ei keikkoja, ei matkoja, ei juhlia. Olotila alkaa olla epätodellinen, välillä on tunne, että on suljettuna johonkin paikkaan, mistä ei ole enää ulospääsyä”, Amberla toteaa. ”Mutta onneksi meillä on mielikuvitus! Positiivisten ajatusten voimalla pääsemme eteenpäin, maapallon toiselle puolelle tai vaikkapa Pariisiin!”

Pitkän linjan laulaja Tuula Amberla luottaa positiivisen ajattelun voimaan myös koronan keskellä. Mielikuvituksen ja musiikin avulla voi matkustaa vaikka Pariisiin!

Lulu-hitillään ja uniikilla soundillaan koko kansan tietoisuuteen vuonna 1984 noussut Tuula Amberla on levyttänyt 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2018 Tuula teki näyttävän paluun peräti 14 vuoden julkaisutauon jälkeen. Tuulan kappaleet, kuten Anna äiti puhaltaa, Korppi, Auto sammui maantien laitaan, Pienet sanat ja Tyttö kampaa märkää tukkaa luotaavat inhimillistä elämää ajattomasti. Nyt tarinat saavat jälleen jatkoa – tänään 6.5.2021 hän julkaisee uuden Mieli lähtee lentämään -singlen. Kuuntele uunituore kappale ja tutustu myös musiikkivideoon! ”Näinä aikoina mielikuvituksen voima on ollut suuri; vaikka olisit suljettuna neljän seinän sisään ja et pääsisi enää ylös tuolista, voit unelmoida! Voit sulkea silmäsi ja kulkea niitä öisiä katuja, jotka muistat ja olet kokenut. Eikä sen tarvitse olla totta. Se voikin olla elokuvasta, maalauksesta tai matkaoppaasta, mutta sinä voit päästä sinne mielikuvituksessasi. Tuntea ne tuoksut ja ajatella, että tuolla minä vielä kuljen! Tulette näkemään!” Uusi single on Tuulan mukaan ”todellinen lähituote”, sillä se on miksattu ja sovitettu Turussa. ”Masteroinnissa turvauduimme kuitenkin kaukomatkailuun, sillä sen teki Gustav Brunn All in Audio -studiossa, Malmössa.” Tuula Amberla - Mieli lähtee lentämään, kesto 3:35

ISRC: FI7PP2100001

Sävellys: Tero-Petri Suovanen

Sanoitus: Juhana Saaristo & Tero-Petri Suovanen

Sovitus: Tuula Amberla, Jani Lankinen, Samuli M. Nieminen & Tero-Petri Suovanen

Jakke Aho - Basso

Moilu Moilanen - Rummut

Samuli M. Nieminen - Alttosaksofoni

Tero-Petri Suovanen - Kitarat

Äänitys: Timo Haanpää (Valtone Studio)

Miksaus: Jani Lankinen (Ilmaa Studio)

Masterointi: Gustav Brunn (All in Audio)

Julkaisija: Plastic Passion 2021

Kuvaaja: Bo Stranden

