Tuula Lehtisen tilateos kesäksi Tammerlampeen

Tuula Lehtinen kuvailee teostaan näin:

"Minusta on mielenkiintoista leikkiä asioilla, jotka ovat vähän väärässä paikassa tai väärässä käytössä ja lisätä kauneutta sinne, missä tavallisesti nähdään rumuutta ja likaa. Viemäriputket eivät kuulu olohuoneen vitriinikaappiin, eikä niitä koristella kullalla ja kukkakuvioilla. Wc-istuimet piilotetaan yleensä suljettujen ovien taakse, mutta nyt pääsin toteuttamaan pitkään haaveilemani idean koristeellisista vessanpöntöistä keskellä kaupunkia, paraatipaikalla ja toimittamassa suihkukaivon virkaa.

Näitä asennettaessa oli mukava nähdä hymyjä ohikulkijoiden kasvoilla. Tätä installaatiota ei tarvitse ottaa kauhean vakavasti, vaikka kierrätys ja jätehuolto ovatkin vakavia asioita. Ja liittyyhän kaikkeen siihenkin paljon kauneutta, jos vain osaa oikealla tavalla katsoa."

Tuula Lehtisen taide käsittelee taiteen filosofian ja historian ikiaikaisia kysymyksiä kauneudesta ja sen syvällisestä merkityksestä ihmiselle aikakaudesta riippumatta. Lehtinen lähestyy kauneuden tematiikkaa taiteen perinteestä ja nostalgisista aiheista, kuten kukkamaalauksista, maisemista ja koristeellisista posliiniesineistä käsin. Hän tuo tulkintansa nykytaiteen kenttään yksilöllisellä ja taiteen tabuja haastavalla tavalla.

Tuula Lehtinen valmistui vuonna 1980 Suomen Taideakatemian koulusta ja on siitä lähtien ollut taiteen kentällä aktiivinen toimija ja kehittäjä. Hän on kuvataiteen moniosaaja: graafikko, taidemaalari, kuvanveistäjä, keramiikka- ja mosaiikkitaiteilija ja julkisen taiteen tekijä. Tuula Lehtinen on toiminut Norjassa Bergenin taidekorkeakoulun grafiikan professorina ja kirjoittanut alan oppikirjoja sekä pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Lehtinen on viime vuosina toteuttanut useita julkisia mosaiikkiteoksia, muun muassa Tampereelle Finlaysonin Pikkupalatsiin ja Kangasalan uintikeskukseen sekä viimeisimpinä töinään mosaiikkiteokset Serlachius-museoiden taidesaunaan ja Iisalmen uuteen uimahalliin.

Tuula Lehtisen Tampereen taidemuseossa järjestettävä yksityisnäyttely Kauneuden arkeologiaa siirtyy sisäilmastoremontin vuoksi marraskuulta helmikuulle. Tammerlammen teos antaa yleisölle nautittavaksi pienen alkupalan tulevasta näyttelystä

Kuva: Tammerlampea täytetään teoksen asennuksen jälkeen. Kuva: Jari Kuusenaho