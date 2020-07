Tuula Loikkanen Panimoliiton uudeksi toimitusjohtajaksi

HTM, LL.M., M.Sc. Tuula Loikkanen on nimitetty Panimo-ja virvoitusjuomateollisuuden uudeksi toimitusjohtajaksi. Loikkanen aloittaa tehtävässään 1.9. alkaen ja seuraa tehtävässään Riikka Pakarista. Pakarinen on kutsuttu valtiovarainministeriöön valtiovarainministeri Matti Vanhasen EU-asioiden erityisavustajaksi.

Loikkasella on vahvaa osaamista edunvalvonnasta ja elinkeinopolitiikasta. Hän siirtyy panimoliiton toimitusjohtajaksi Kaupan liiton edunvalvontajohtajan tehtävistä. ”Koen taustani luovan erinomaiset edellytykset työskennellä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden puolesta. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus on ollut aina tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa, ja uskon sen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Alalla on tärkeä työllistävä vaikutus koko arvoketjulle aina alkutuotannosta, teollisuuden ja kuljetuksen kautta kauppaan ja ravintoloihin. Haluan työskennellä sen puolesta, että jatkossakin työllistämme suomalaisia ja että suomalaiset saavat nauttia kotimaisista panimoalan tuotteista,” toteaa tuleva toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.



Panimoliiton hallituksen puheenjohtaja Lasse Ahon mukaan Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus on näkynyt erinomaisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa. Olemme kiitollisia Riikalle hänen työstään alan puolesta. Tuula Loikkanen jatkaa tätä erinomaista työtä. Pakarisella on pitkä poliittinen tausta EU-asioissa, joten siirtyminen politiikan pariin on ymmärrettävää kutsun näin käydessä,” toteaa Aho.