Twin Temple Suomeen kahdelle keikalle helmikuussa

Amaranthen ja Children Of Bodomin kiertueille raudanlujat lämppärit 18.9.2019 11:00:47 EEST | Tiedote

Loppuvuodesta jyrääville Amaranthen ja Children Of Bodomin rundeille on lisätty tiukkaakin tiukemmat lämppäribändit. 20.–22.11. Ouluun, Seinäjoelle ja Turkuun ulottuvan Amaranthen kiertueelle on lisätty saksalainen melometallinousukas Beyond The Black sekä ruotsalainen, häpeilemättömän popahtava Smash Into Pieces. ”Olemme innoissamme päästessämme yhdistämään voimamme Amaranthen kanssa. Keikat ovat meille ensimmäiset Suomessa emmekä olisi voineet toivoa parempaa mahdollisuutta päästä esittäytymään suomalaisille faneillemme”, Beyond the Blackin vokalisti Jennifer Haben kommentoi. Children Of Bodom luottaa kotimaisiin vahvistuksiin joulukuisella Hexed -albumikiertueen Suomen osiollaan. Äärimmäistä power folkkia tulkitseva, kovassa nousukiidossa oleva Brymir sekä melodista death metallia rymistelevä Bloodred Hourglass saavat kunnian lämmittää lauteet viikatemiehille. Amaranthe-kiertueen keikat: Support: Beyond The Black & Smash Into Pieces 20.11. Oulu, Teatria 21.11. Seinäjoki, Rytmikorjaa