Työ ympäristön eteen vahvistuu – akkuvalmistaja GP tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden pantata tuotepakkauksensa

Paristo- ja akkuvalmistaja GP:n kumppanuus Bowerin kanssa antaa kuluttajille mahdollisuuden ansaita rahaa ja vaikuttaa samalla ympäristöön. Kun kuluttajat panttaavat pakkauksiaan, heitä kannustetaan myös kierrättämään käytetyt kertakäyttöakut. Yhteistyö Bowerin kanssa toteutetaan kaikissa Pohjoismaissa.

”Tuottajana meillä on velvollisuus ajatella kiertotaloutta kokonaisvaltaisesti, eikä vain tuotantovaiheessa, johon tietysti kuuluvat pakkauksemme ja käyttöiän lopputuotteet. Bowerin kautta toivomme kannustavamme kuluttajia kierrättämään pakkauksensa sekä samalla kertakäyttöparistonsa ", kertoo GP Suomen paristoasiantuntija Liisa Veisto.

Liikeidea perustuu siihen, että kuluttaja voi kierrättää kaupasta ostamansa tuotteen kokonaisuudessaan. Bower-sovelluksessa käyttäjä skannaa tuotepakkauksen EAN-koodin, kun hän on jättämässä sen kierrätyspisteelle. Sen jälkeen käyttäjä voi kerätä pisteitä palauttamistaan paketeista tai nostaa rahat suoraan sovelluksesta. Kyseessä on yksinkertainen panttijärjestelmä tuotepakkauksille.

"Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme tehdä yhteistyötä akkuvalmistaja GP:n kanssa. Tämä on osoitus siitä, kuinka houkutteleva ja toimiva ratkaisu on eri toimialoilla. Visiomme mukaan kaikki on tulevaisuudessa pantattavaa. Kun tyhjästä paketista tehdään rahan arvoista, ei mitään voi kutsua enää roskaksi. Tällä tavoin teemme kierrättämisestä houkuttelevaa. GP:n kanssa työskentely on iso askel oikeaan suuntaan – sekä Bowerille että GP:lle ", kertoo Bowerin toimitusjohtaja Suwar Mert.

Akkuvalmistaja GP on jo pitkään vienyt yhtiötä kohti kestävää kehitystä ladattavien akkujensa avulla. Kertakäyttöparistojen kulutuksen vähentämiseksi GP julkaisi aiemmin tänä vuonna ReCyko-sarjan, joka sisältää ladattavia akkuja kuluttajien ja ammattilaisten käyttöön.

”Jätteen vähentäminen on yksi GP:n tärkeimmistä ympäristötekojen painopisteistä. Teemme kovasti töitä saavuttaaksemme jätteettömyystavoitteen akunvalmistuslaitoksissamme. Viime vuonna GP:stä tuli ensimmäinen akkuteollisuuden yhtiö, joka on saanut UL Zero Waste to Landfill Silver Validation (ZWTL) -sertifikaatin neljälle tuotantolaitokselle Kiinassa ja Malesiassa”, kertoo Liisa Veisto.

Lue, kuinka voit pantata GP tuotepakkauksesi: www.gpbatteries.fi

Lisätietoa Bowerista: www.getbower.com

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Sofia Leinonen, King Street PR (GP:n viestintätoimisto Suomessa)

sofia.leinonen@rudpedersen.com

p. +358 404195993