Työantaja voi nyt myöntää verkossa työmatkaetua henkilöstölleen

Työnantaja voi nyt hankkia henkilöstölleen työmatkaetua entistä helpommin, sillä HSL on ottanut käyttöön HSL-työmatkapalvelun. Se on verkkopalvelu, jossa työnantaja voi myöntää henkilöstölleen työmatkaeduksi jatkuvan kausilipun HSL-sovellukseen.

Kaikki työmatkaetuihin liittyvä asiointi, oli kyseessä sitten etujen myöntäminen tai niiden ylläpitäminen, hoituu palvelun avulla sähköisesti. Työmatkaedun hankintakulut ovat yritykselle vähennyskelpoisia, eikä siitä seuraa palkan sivukuluja. Työntekijälle etu on verovapaa 3 400 euroon asti.

HSL laskuttaa verkkopalveluun liittyneeltä työnantajalta 30 päivän kausilipun hinnan kerran kuukaudessa käyttöön otettujen lippujen määrän mukaan. Liittyminen palvelun käyttäjäksi ei maksa työnantajalle mitään. Sähköinen etu on helppo myös työntekijälle. Hän saa ilmoituksen edusta sähköpostiinsa ja ottaa sen käyttöön HSL-sovelluksessa. Sen jälkeen työntekijällä on käytössään jatkuvasti voimassa oleva kausilippu, mikä tekee matkustamisesta sujuvaa.

”Työmatkaliikkumisen tukeminen on vastuullisuusteko, josta hyötyvät niin työnantaja, työntekijä kuin ympäristö. Kestävän ja päästöttömän liikkumisedun tarjoaminen työntekijöille on kustannustehokasta ja kilpailuetu myös rekrytointimarkkinoilla”, HSL:n osastonjohtaja Mari Flink sanoo. ”Verottajan päätös nostaa työmatkaedun verotonta rajaa, on selvästi lisännyt kiinnostusta työmatkaedun käyttöön yrityksissä”, Flink jatkaa.

Joukkoliikenne tekee työpaikalle siirtymisestä helppoa ja on joustava tapa liikkua. Vaikka työsuhdelippu on tarkoitettu pääasiassa kodin ja työpaikan välisiin matkoihin, sitä voi käyttää myös vapaa-ajalla. Työmatkaetu on hyvä vaihtoehto pysäköinti- ja autoedulle.