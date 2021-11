Työehtosopimusten jälkivaikutus on kiistaton

- Työnantajan uudisti omaa neuvottelutoimintaansa ja tämä on ainoa syy, miksi asia edes on tällä kierroksella esillä, huomauttaa neuvottelupäällikkö Petteri Oksa. - Heillä on oikeus muokata omaa toimintaansa, mutta vastapuolen näkökulmasta uusi Teknologiateollisuuden työnantaja ry uudistaa vanhoja sopimuksia, ei solmi uusia. Työehdot eivät ala teknologiateollisuuden kentässä nollasta eikä niitä voi siitä kulmasta tarkastella, vaikka kuinka työnantajapuolella olisi uusi organisaatio, Oksa painottaa.



Työehtosopimuksilla on oikeuskäytännön mukaan jälkivaikutus. Sillä suojataan mahdollisen sopimuksettoman tilan aikana alan työehdot, kuten on toimittu jo vuosien ajan.



- Jos ratkaisuja ei synny ennen kuun loppua, jatkuu työehtomääräysten voimassaolo myös sopimuksettomassa tilassa, sanoo Oksa. - Mikäli tästä menettelystä poiketaan millään alalla tai yrityksessä, tulemme siihen puuttumaan, sillä mitään kestäviä perusteluja ei jälkivaikutuksen poistumisesta ei ole, Oksa summaa.