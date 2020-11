Työeläke-lehti mittaili eläkkeiden rahoitusta

Voisiko eläkkeitä höylätä pienemmiksi? Se on yksi mahdollisuus, arvioi asiaa vakuutusmatemaatikon tarkkuudella tarkastellut Ismo Risku uusimmassa Työeläke-lehdessä.

Eläkkeiden rahoitus ei ole tasapainossa pitkän aikavälin tarkastelussa. Akuuttia huolta ei ole, mutta rahoituksen vakauttamistarve kasvaa joskus 2050-luvulla.

Suomen vauvakadon seurauksena eläkemaksujen maksajia tulevaisuudessa on yhä vähemmän. Hyvin todennäköisesti eläkemaksuja on korotettava tai tulevia eläkemenoja vähennettävä.

– Siitä ei päästä yli eikä ympäri, että rahoitus ei ole tasapainossa, Eläketurvakeskuksen suunnitteluosaston osastopäällikkö, SHV-vakuutusmatemaatikko Ismo Risku mittailee lehden keskiaukeamalla.





Eläkeasiat koskettavat meitä kaikkia, myös nuoria

Mitä tavallinen kaduntallaaja tietää eläkkeistä? Ekonomisti Sanna Tenhunen kertoo asiantuntija-artikkelissaan tutkittuun tietoon perustuen, miten hyvin eläkeasiat oikeasti tiedetään. Nyt on saatu perusteellisempaa tietoa: osaltaan tiedoissa on puutteita ja joissakin asioissa vallalla on virheellisiä käsityksiä.

– Nuoret tuntevat eläkeasioita paremmin kuin he uskovatkaan, Tenhunen toteaa.

Uusin Työeläke-lehti tarjoaa lisäksi muun muassa koosteen Työeläkepäivästä ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Timo Viherkentän pohdintaa eläkemaksujen veronluonteisuudesta. Suomen koko kansantalouden veroasteeseen sisällytetään vakiintuneesti myös lakisääteiset eläkemaksut. Viherkenttä kyseenalaistaa maksujen veronluonteisuuden.

Eläketurvakeskus muuttaa Pasilasta Kalasatamaan

Työeläke-lehden kannessa toimitusjohtaja Mikko Kautto esittelee Eläketurvakeskuksen uutta kotipesää Kalasataman Kampuksella. Joulukuun aikana Itä-Pasilan tornitalo tyhjenee ja uusi toimipaikka herää eloon tammikuun alussa.

Työeläke 5:2020 (digilehteen)





Tilaa Työeläke-lehden uutiskirje ja saat sähköpostiisi digilehden aina tuoreeltaan.

Eläketurvakeskuksen julkaisema Työeläke-lehti on työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti.



Lisätietoja:

toimituspäällikkö Anne Iivonen, 050 575 7134, anne.iivonen(at)etk.fi

päätoimittaja Tuovi Rautjoki, 045 138 6123, tuovi.rautjoki(at)etk.fi