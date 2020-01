Työeläkeyhtiö Elo rakennuttaa Espoon Keilaniemen ja Otaniemen väliin mittavan toimisto- ja hotellikokonaisuuden

Elo kasvattaa kiinteistösijoituksiaan Keilaniemen toimitilakeskittymässä. Swing-toimistorakennuksen rinnalle nousee parin vuoden sisällä toinen toimistorakennus sekä hotelli.

Nyt rakennettava toimistorakennus ja hotelli liitetään osaksi osoitteessa Miestentie 5-9 olemassa olevaa Swing-toimistokiinteistöä. Uuden toimistorakennuksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2021 lopussa ja hotellin alkuvuodesta 2022. Hotellioperaattoriksi on vahvistunut Sokotel Oy, joka on SOK Liiketoiminta Oy:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

Olemassa oleva toimistorakennus on pinta-alaltaan noin 5 400 neliömetriä ja se on vuokrattu usealle käyttäjälle. Nyt käynnistettävä laajennusosa käsittää vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 6 200 neliömetrin suuruisen toimistorakennuksen sekä hotellin, johon tulee noin 260 huonetta.

– Elo suosii kiinteistösijoituksissaan kohteita, jotka sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä. Keilaniemen kokonaisuus on sijainniltaan erinomainen ja sen konsepti sopii hyvin kiinteistösijoitussalkkuumme, sanoo Elon kiinteistösijoitusjohtaja Kati Kniivilä.

Swing House sijaitsee Keilaniemen ja Otaniemen välisellä alueella, joka on pääkaupunkiseudun keskeisimpiä yritysalueita. Toimitilat ja hotelli ovat helposti saavutettavissa joukkoliikenteen solmukohdassa vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä metrosta ja busseista.

Toimitila- ja hotellikokonaisuus sopii erityisesti kansainvälisten yhtiöiden tarpeisiin.

– Olemme pitkään hakeneet sopivaa sijaintia dynaamisesti kasvavan ja kehittyvän Keilaniemen sydämestä. Lanseeraamme uudentyyppisen hotellin, jota olemme kehittäneet SOK Matkailukaupan konseptikehitystiimin kanssa. Tuomme Suomen markkinoille trendikkään yksikön, joka puhuttelee tulevaisuuden kansainvälisiä liikematkustajia sekä elämyksellisiä vapaa-ajan matkustajia, sanoo Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Härmälä.

Kokonaisuuden urakoitsijana toimii Peab Oy.

Elon rakennuttamalle uudelle toimistorakennukselle haetaan WELL™-sertifiointia. WELL™-sertifiointi on ensimmäinen kansainvälinen rakentamisen laatuluokitus, joka keskittyy rakennuksen tuottaman hyvinvoinnin arviointiin. WELL-luokitus perustuu kymmeneen hyvinvointiin vaikuttavan osa-alueen mittaamiseen.

Lisätietoja:

Projektinjohtaja Elo, Antti Pyötsiä p. 0400 407 626

Kiinteistösijoitusjohtaja Elo, Kati Kniivilä p. 040 518 6931

Hotellioperaattori Sokotel Oy, toimitusjohtaja Jarkko Härmälä, p. 050 3884378

SOK matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus, ketjujohtaja Harri Ojanperä p. 0500 421175