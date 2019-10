Työhyvinvoinnin keskiössä ovat ihmissuhteet

Työterveyslääketieteen erikoislääkäri Matti Peura Medics24:stä on hyvän arjen puolestapuhuja. Myös liikuntaterapeutti Lauri Pyykkönen Golden Rainbow:sta kehottaa tekemään arjesta juhlaa. Jotta hyvä arki työpaikoilla on mahdollista, on ihmissuhteiden oltava kunnossa ja se vaatii kohtaamisia sekä hyviä puitteita, joita puolestaan PKY Travel tarjoaa.

Kun työnantaja majoittaa työntekijänsä laadukkaasti, se viestii arvostuksesta.

- Tyky-päivät ovat hyvä esimerkki kohtaamisista. Niiden tärkein tehtävä on opettaa osallistujille tasa-arvoinen ihmisten välinen kohtaaminen. Yhdessä tekeminen, toisiinsa tutustuminen muulla kuin työpaikalla avaa silmät huomaamaan, että kaikkihan me ollaan tavallisia ihmisiä niin siivoojat kuin johtajatkin asemaan katsomatta, sanoo työterveysasioihin erikoistunut lääkäri Matti Peura Medics24:stä, joka tarjoaa etälääkäripalveluita. - Tyky-päivillä on hyvä, että joku toimii koordinaattorina, näin päivistä saadaan enemmän irti. Onnistuneet Tyky-päivät vahvistavat työyhteisön yhteenkuuluvuutta, muistuttaa Peura. Peura tietää, että arjessa unohtuu helposti sosiaalisten kontaktien merkitys niin työpaikalla kuin vapaa-aikanakin. Ihmisen tulee saada kokea olevansa tärkeä omassa yhteisössä. Homo sapiensin perustarve on kuulua joukkoon. - On tärkeää oppia ymmärtämään, että kaikki ovat ihmisiä, jotka tarvitsevat toinen toisiaan. Tämän oivallus vahvistaa lauman, työyhteisön, yhteenkuuluvuutta. Alkaa vallitsemaan ilmapiiri: "Minä olen valmis tekemään sinun edestä jotain". Se on inhimillistä ihmisenä olemista, selvittää Peura. Peuran mukaan tasa-arvoisuuden myötä työilmapiiri muuttuu turvallisemmaksi ja silloin kommunikaatio muuttuu mutkattommaksi.

- Ihmissuhteet ovat kaiken perusta ihmisen hyvinvoinnille. Kun henkilö voi hyvin niin psyykkisesti kuin fyysisestikin, tulee vähemmän sairauspoissaoloja, tietää Pyykkönen.

Hän kertoo, että keskivertopalkansaajan sairauspoissaolopäivän hinta on viisisataa euroa. Pitkittynyt stressi johtaa työuupumukseen ja masennukseen sekä pitkiin poissaoloihin työpaikalta. - Liikunta on kokonaisuus, johon kuuluu: fyysinen keho, sosiaalinen vuorovaikutus ja psyykkinen mieli. Kun ne ovat blanssissa, niin arki on hallinnassa ja siitä voi tehdä jopa juhlaa. Usein näin ei ole, toteaa Pyykkönen. Juuri siitä syystä on tullut uusi ilmiö, että yhtiö palkkaavat työntekijöilleen koutseja, jotka pitävät huolta näiden fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan. - Ilmarinen on palkannut kokopäiväisen liikuttajan. Joissakin työpaikoissa saa harrastaa liikuntaa työaikana. Pekka Niska on ollut uranuurtaja patistaessaan työntekijöitään pitämään fysiikastaan huolta. Terveelliset elämäntavat ovat siellä hinnoiteltu. Esimerkiksi tukanpolton lopettamisesta työntekijä saa tuhat euroa. Lenkkeilystä maksetaan euro per kilometri. Esimerkkejä riittää. Miksi ihmeessä työnantaja ei hankkisi lomaetuja työntekijöilleen, koska se on suorassa suhteessa työhyvinvointiin, kysyy Pyykkönen. Hän on liikkuva luennoitsija, joka singahtaa mielellään vaikka ulkomaita myöden koutsaamaan henkilökuntaa ja johdattamaan heitä liikunnan iloihin.

