Työmarkkinabarometri: Rekrytointimarkkinoille odotettavissa nopeaa kasvua ensimmäiselle vuosineljännekselle

”Vuosi 2022 alkaa hyvissä työllistämisnäkymissä, mikä indikoi positiivista talouden kehitystä”, sanoo Matti Kariola, ManpowerGroup Suomen ja Baltian alueen toimitusjohtaja ja jatkaa, ”hyvien työllistämisnäkymien pullonkaulana on osaajapula, joka estää tai vähintään hidastaa hyvää kehitystä. Osaajapulaa on mahdollista lievittää ulkomaisen työvoiman avulla, tarjoamalla osaajille täydentävää täsmäkoulutusta sekä poistamalla työllistymistä heikentäviä kannustinloukkuja.”

Toimialoista teknologia, media ja telekommunikaatio vahvin

Teknologia, media ja telekommunikaatio -alalla työllisyysnäkymät ovat vahvimmat. Alan työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori on +41 prosenttiyksikköä. Heikoimmat työllisyysnäkymät ovat tukku- ja vähittäiskaupan alalla, jossa indikaattorin arvo on +8.

Positiivisimmat työllisyysnäkymät Länsi-Suomessa

Maantieteellisesti tarkasteltuna Länsi-Suomen alueelle barometri ennustaa vahvinta työllisyyskehitystä vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Alueen työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori on +38. Itä-Suomi on noussut ja siellä indikaattorin arvo on +22. Etelä-Suomi on yksi heikoimmista alueista, jossa indikaattorin arvo on +20. Pudotusta edellisestä kvartaalista on 6 prosenttiyksikköä. Pohjois-Suomen alueelle työllisyysnäkymiä kuvaavan indikaattorin arvoksi tulee myös 20, mutta pudotusta edellisestä kvartaalista on 3 prosenttiyksikköä.

Rekrytointinäkymät pysyvät korkealla ensimmäisellä neljänneksellä maailmanlaajuisesti

60 vuotta täyttävässä ManpowerGropin työmarkkinabarometrissa 39 000 työnantajaa 36 maasta tutkimukseen osallistuneista 40:sta ilmoitti edellistä vuosineljännestä paremmasta työllisyyskehityksestä. Vahvimmat työllisyysnäkymät ovat Perussa (+51), Intiassa (+49) ja Alankomaissa (+47) ja heikoimmat Japanissa (+11), Taiwanissa (+13) ja Singaporessa (+14).

Kuva: Työllisyysnäkymät eri maissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2022.

ManpowerGroupin seuraavan työmarkkinabarometrin neljännesvuosikatsauksen tulokset julkaistaan 8.3.2022.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri mittaa työnantajien työllistämisaikeita neljännesvuosittain. Ensimmäinen työmarkkinabarometri toteutettiin Yhdysvalloissa 60 vuotta sitten, ja se on yksi luotetuimmista työllisyyttä koskevista tutkimuksista maailmassa. Suomessa kyselyyn osallistui 500 työnantajaa.

Suomen työmarkkinabarometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/