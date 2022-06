Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat syrjimättömän työelämän puolesta

MEDIAKUTSU 21.6.: EU:n huippukokous – agendalla Euroopan uusi suunta 20.6.2022 08:14:00 EEST | Tiedote

Aika: ti 21.6. klo 9–10 (Suomen aikaa) Toteutus: Teams Hyvä toimitus / toimittaja Eurooppa hakee uutta asentoa muuttuneessa maailmantilanteessa. Venäjän sotaan liittyvän kriisireagoinnin rinnalla kasvavat paineet uudistaa pysyvämmin unionin päätöksentekoa ja toimivaltaa. EU:n toukokuussa päättynyt tulevaisuuskonferenssi on herättänyt keskustelun jopa EU:n perussopimuksen avaamisesta. Näistä lähtökohdista on kiinnostavaa seurata EU:n päämiesten huippukokousta Brysselissä 23. – 24.6., jossa agendalla on EU:n tulevaisuuden visiointi. Tervetuloa kuulemaan EK:n johtavan asiantuntijan Janica Ylikarjulan arvioita erityisesti Suomen elinkeinoelämän näkökulmasta: Mitkä ovat isoimmat haettavat reformit? Mistä syntyy eniten ristivetoa? Miten uudistusprosessi etenee? Onko perussopimuksen avaaminen realistista? Miten EU:n jäsenmaiden valtasuhteet ovat muuttuneet? Kuka johtaa EU:ta? Säilyykö Ranskan johtoasema, löytääkö Saksa roolinsa, mitä Italia hakee? Kuinka Suomi asemoituu uudessa tilanteessa? E