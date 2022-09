Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan

EK: Budjettiriihestä ratkaisuja sähkölaskuun – investointiluvat saatava etenemään ennätystahtiin 30.8.2022 16:47:07 EEST | Tiedote

Budjettiriihestä haetaan helpotusta Suomen energiakriisiin. Tehokkain ja kestävin ratkaisu olisi kiihdyttää kaikin keinoin puhtaan energian tuotantoa. Ei siis rikota energiamarkkinoiden toimintaa, vaan kasvatetaan energiantarjontaa. Avainasemassa on viranomaisluvitus: tuulivoimapuistojen ja muiden energiahankkeiden lupakäsittelyn on edettävä nyt ennätysvauhtia. Kokosimme oheiseen taulukkoon EK:n arviot eri toimenpiteistä, joita energiakriisin ratkaisemiseksi on esitetty. Johtava asiantuntija Kati Ruohomäki tiivistää EK:n energiaterveiset budjettiriiheen: ”Budjettiriihessä olisi ensisijaisen tärkeää vauhdittaa energian säästöä ja energiatehokkuutta; tässä parhaat keinot ovat investointien energiatuki ja neuvonta. Samoin on perusteltua vähentää energiakustannuksia alentamalla sekä kuluttajien että palveluyritysten sähköveroa. Energiavaltaisen teollisuuden sähköistämistuelta tulisi poistaa vuosimaksukatto. Ansiotuloveron lasku olisi tehokas tapa auttaa kuluttajia ja lisätä ostovoimaa.” Vi