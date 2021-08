Työministeri Tuula Haatainen ehdottaa: ”Voimme tehdä rekrytoinnista vientituotteen”

Näillä 10 toimialalla on eniten avoimia työpaikkoja – työnhakijan kannattaa toimia nyt 22.7.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Toisin kuin yleisesti uskotaan, kesä on oivallista aikaa työnhaulle. Työpaikkoja on tällä hetkellä tarjolla ennätysmäärä, ja lomakausi antaa työnhakijalle mahdollisuuden erottua hakijoiden joukosta. Työnhakupalvelu Duunitori listasi toimialat, joilla on eniten avoimia työpaikkailmoituksia juuri nyt.