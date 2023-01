Työn iloa Särkänniemessä – Särkänniemi palkkaa taas 450 kausityöntekijää

Särkänniemen kesätyöhaku on alkanut. Suurin osa paikoista on nyt haettavissa, ja muutamaan paikkaan haku alkaa 1.2.2023. Suurin osa työpaikoista on tarjolla niin kutsutussa yleisessä haussa, jossa kaikki hakijat pääsevät haastatteluun. Hakuaikaa yleisessä haussa on 19.2.2023 asti.

”Haastattelut järjestetään Särkänniemessä, ja niihin varataan aika hakemuksen lähettämisen jälkeen, jotta jonotusajat Särkänniemessä eivät venyisi liian pitkiksi”, kertoo Särkänniemen operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu. Pitkän matkan päästä tulevien on mahdollista varata aika myös etähaastatteluun.

Yleisessä haussa on tarjolla yli 350 kesätyöpaikkaa: haussa on esimerkiksi ravintola-, pikaruoka- ja kioskityöntekijöitä, ajolaitteenhoitajia, järjestyksenvalvojia sekä myymälä- ja lipunmyyjiä. Yhdessä haastattelussa hakija voi ilmaista kiinnostuksensa useampaankin paikkaan.

Osaan paikoista on 16 vuoden, osaan 18 vuoden ikäraja.

”Ikärajat perustuvat lakiin ja viranomaismääräyksiin. Esimerkiksi järjestyksenvalvojaksi emme voi palkata alaikäisiä”, kertoo Ojansivu.

Eri alojen kesätyöpaikkoja

Yleisen haun lisäksi käynnissä on toinen haku, jonka hakijoista osa kutsutaan haastatteluun hakemuksen perusteella. Tässä haussa haetaan esimerkiksi Koiramäen esiintyjiä, eläintenhoitajia sekä kahvila- ja myymälätyöntekijöitä, kone- ja sähköasentajia laitteiden kunnossapitoon sekä IT-tuen ja ensiavun työntekijöitä. Hakuajat vaihtelevat työtehtäväkohtaisesti.

”Hakija voi hakea töihin sekä yleishaussa että hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttavien haussa”, kertoo Ojansivu. Erillishaussa on tarjolla noin 100 työpaikkaa, mutta esimerkiksi Näsinneulan kesäravintoloiden kokkien ja tarjoilijoiden sekä hygieniatyöntekijöiden haku alkaa vasta 1.2.2023.

Tarjolla joustavasti erilaisia sopimuksia

Töihin Särkänniemeen voi hakea joko koko kesäsesongiksi tai lyhyemmäksi ajaksi, ja töissä on mahdollista jatkaa myös kesäkauden ulkopuolella esimerkiksi Karmivassa karnevaalissa ja Koiramäen joulussa.

”Tarjoamme joustavasti erilaisia työsopimuksia”, Ojansivu sanoo.

”Työsopimus voidaan tehdä joko keskimääräisellä tuntimäärällä tai työntekijän niin toivoessa vaihtelevan työajan sopimuksena, jolloin työntekijä kutsutaan töihin tarvittaessa. Kaikki riippuu työntekijän halusta ja mahdollisuuksista olla töissä.”

Joustavat työsopimukset sopivat erityisesti laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville työnhakijoille, joiden työntekoa koulupäivät rajoittavat.