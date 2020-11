Työn ja oppimisen tulevaisuuden hohdetta EDUXR Fall 2020 -tapahtumassa

Virtuaalitodellisuus apuna väkivallan ehkäisyssä 23.11.2020 07:30:00 EET | Tiedote

Keskiviikkona 25.11. vietetään Kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan pitää laajuutensa vuoksi yhtenä suurimmista ihmisoikeusrikoksista maailmassa. Joka kolmas tyttö tai nainen kokee elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, ja useimmiten tekijänä on oma kumppani. Suomessa on raportoitu, että jopa 37 % naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa entisessä parisuhteessa.