Työntekijäliittojen poliittinen työtaistelu laajenee – vaikeuttaa entisestään hyvän hoivan ja hoidon antamista

Eduskunnan käsittelyssä oleva soten palveluntuottajalaki tulee saattaa pikaisesti voimaan 21.9.2018 11:13 | Tiedote

Lastensuojelu on luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa, jonka valvonta on vakiintunutta. Sijaintikuntien sosiaalitoimi tekee yksityisiin lastensuojelulaitoksiin tarkastuskäynnit vuosittain. Myös sijoittavat kunnat tekevät vuosittain tarkastuskäyntejä. Hyvinvointialan liiton johtavan asiantuntija Aino Närkin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollosta on vaikea löytää toista palvelua, jossa toteutuisi yhtä paljon tarkastuskäyntejä kuin lastensuojelussa.