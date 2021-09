Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke on käynnistynyt

Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-kehittämisohjelmaa ja sen rahoittaa Työterveyslaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.7.2022. Sen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa. Hankkeeseen on nimitetty työelämänvalmentajaksi Ari Koivuniemi.

Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnan pk-yritysten työhyvinvointia ja kilpailukykyä käynnistämällä työhyvinvoinnin alueellisen yhteistyöfoorumin toiminta

kokoamalla ja vahvistamalla alueella toimivaa työelämän kehittämisen palveluverkostoa

kokoamalla työelämän kehittämisen palvelutarjontaa helpommin löydettävään muotoon

lisäämällä työelämän kehittämisen palvelutarjonnan tunnettavuutta pk-yritysten keskuudessa sekä

aktivoida ja tukea alueen pk-yrityksiä työelämän muutoksien tunnistamisessa ja siitä johtuvien kehittämistoimien käynnistämisessä omin sisäisin toimin ja ulkoisia palveluita hyödyntäen. Hankkeen kohderyhminä ovat: Eteläpohjalainen työelämän kehittämistoimia harjoittava palveluntarjoaja Kokoamme palveluverkostoa palveluiden helpomman löydettävyyden varmistamiseksi ja palveluyritysten toiminnan synergiaetujen löytämiseksi. Jos tunnistat kuuluvasi työelämän kehittäjäverkostoon ja haluaisit verkostoitua muiden alan yrittäjien kesken, kehittää toimintaa alueellisesti sekä saada valmennusta mm. palvelumuotoiluun ja markkinointiin, ota yhteyttä. Eteläpohjalainen pk-yritys Jos yrityksenne on kiinnostunut kehittämään toimintaansa työhyvinvointiin vahvasti liittyvien, mutta lähellä perustyötä olevien asioiden parissa, kuulutte hankkeen kohderyhmään. Hankkeessa keskitytään mm. seuraaviin asiakokonaisuuksiin: Muutoksen johtaminen organisaatiossa

Osaamisen jatkuva kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Digitalisaatio pk-yrityksessä

Työhyvinvoinnin kehittäminen pk-yrityksessä Pk-yrityksiä aktivoidaan työelämän kehittämiseen mm. haastatteluiden, webinaarien työpajojen ja pilottiyrityksissä tapahtuvan neuvonnan muodossa. Toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille tarjotaan palveluohjausta.

Yhteyshenkilöt

