Työt alkaneet Köhniön siltakaksikolla, alikulkukorkeus muuttuu

Kevättulvat ovat olleet paikoitellen tavanomaista korkeampia Keski-Suomessa – suurten järvien vedenpinnat vielä nousevat 16.5.2023 09:24:08 EEST | Tiedote

Kuivasta keväästä huolimatta keskimääräistä korkeampia tulvia on esiintynyt, varsinkin maakunnan pohjoisosissa. Useimpien järvien tulva on jo kääntynyt laskuun, mutta muutaman suuren järven pinta on vielä nousussa.