Työtilayhtiö haluaa auttaa tarjoamalla rauhallisia ja turvallisia opiskelutiloja pääsykokeisiin lukeville

Kansainvälinen, joustavia työtiloja tarjoava International Workplace Group haluaa auttaa korkeakoulujen ja yliopistojen pääsykokeisiin valmistautuvia. IWG tarjoaa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa sekä Turussa ja Tampereella rauhallisia, väliaikaisia opiskelutiloja Regus ja Spaces -toimipisteissä. Koronaviruksen COVID-19 seurauksena toimistoissa on vähän käyttäjiä, mikä mahdollistaa turvallisen toimistohuoneen tarjoamisen opiskelijalle muutaman päivän ajaksi.

Koronavirus COVID-19 on vaikuttanut kaikkien arkeen. Monissa kodeissa koko perhe opiskelee ja työskentelee kotoa käsin. Opiskelija Emma Westerman kuvasi tilannetta Ylen A-studio-ohjelmassa, ja kertoi tilanteen olevan erityisen hankala kaltaiselleen pääsykokeisiin opiskelevalle nuorelle. Koronan leviämisen ehkäisemiseksi kirjastot ja koulujen hiljaisen työn tilat ovat suljettuja, joten kotona päivän rytmittäminen ja keskittymisen löytyminen voi olla haastavaa. Lisäksi monet korkeakoulut ja yliopistot olivat tänä keväänä jo valmiiksi muuttaneet valintaperusteitaan, mikä sekin lisää opiskelijan painetta.

– Tänä keväänä kodit ovat muuttuneet toimistoiksi ja peruskouluiksi. Lukemisen rytmittäminen pääsykokeisiin on kotona olla haastavaa, ja rauhallisen opiskelutilan järjestäminen lähes mahdotonta. Emma Westermanin haastattelun innostamana haluamme tukea Suomen tulevia lupauksia ja tarjota korkeakouluihin ja yliopistoihin hakeville opiskelijoille turvallisia tiloja pääsykokeisiin valmistautumista varten. Jos voimme auttaa, teemme sen enemmän kuin mielellämme, summaa IWG:n myyntijohtaja Saija Heikinheimo.

THL:n ohjeen mukaan työntekijät ovat siirtyneet työpaikoilta kotiin etätöihin, joka näkyy myös tällä hetkellä IWG:n Regus- ja Spaces-toimitiloissa. IWG haluaakin auttaa ja tarjota oman toimistohuoneen pääsykokeisiin opiskelevalle muutaman päivän ajaksi. Huone on opiskelijalle maksuton.Turvallisuussyistä huone on käytössä vain toimistoaikaan ja se on varattu yhdelle kerrallaan. IWG:n toimipisteissä on varattu muutamia huoneita yksinomaan pääsykokeisiin valmistautuvia opiskelijoita varten.

IWG huolehtii tilan huolellisesta siivouksesta käyttäjien välillä. Lisäksi yhtiö on panostanut yhteisten tilojen jatkuvaan siivoukseen ja puhtauden ylläpitoon. Täten tilojen käyttäminen on kaikille turvallista.

– Emme voi olla korostamatta, että turvallisin paikka on kotona. Kuitenkin olosuhteet huomioon ottaen haluamme tarjota mahdollisimman turvallisen vaihtoehdon muutaman päivän rauhalliselle opiskelulle, toteaa Heikinheimo.

IWG suosittelee THL:n ohjeiden mukaisesti välttämään tarpeetonta julkisen liikenteen käyttöä ja kokoontumisia sekä kannustaa työn tekemistä kotoa käsin, jos se on mahdollista. Opiskelija ei voi käyttää IWG:n tilaa, mikäli hänet on määritetty riskiryhmään, on karanteenissa tai kärsii lievistäkin flunssan oireista.