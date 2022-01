Työttömiä Etelä-Savossa 1500 vuodentakaista vähemmän

Etelä-Savon vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon haettiin avustuksia 15.12.2021 12:38:33 EET | Tiedote

ELY-keskukset myöntävät vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia vesistökunnostushankkeille, joiden tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen. Etelä-Savon ELY-keskukseen saapui 30.11.2021 mennessä yhteensä 38 hakemusta ja haettujen avustusten yhteismäärä on noin 310 000 euroa. Päätökset avustettaviin hankkeisiin tehdään keväällä 2022. Hankkeisiin voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä toimenpiteitä. Avustusta myönnetään hankkeiden asiantuntijatyönä tehtävään suunnitteluun ja varsinaiseen toteuttamiseen. Avustuksen osuus on yleensä enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.