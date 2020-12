Työttömien määrä kasvoi lokakuusta marraskuuhun

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli marraskuun lopussa 21 709 työtöntä työnhakijaa, joista 3 399 kokoaikaisesti lomautettuja. Työttömien määrä lisääntyi vuodentakaisesta 5 390:lla eli 33 prosenttia. Kasvusta 2 476 henkilöä oli lomautettujen ja 2 914 muiden työttömien määrän kasvua. Lokakuusta marraskuuhun työttömien kokonaismäärä kasvoi 468:lla. Tämä johtuu varsinkin muiden työttömien määrän kasvusta (440), mutta myös lomautettuja oli hieman enemmän (28) kuin lokakuun lopussa. Marraskuusta 2019 työttömien määrä lisääntyi eniten ammatteihin luokittelemattomien (1050), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (991) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (940) ryhmissä. Miesten työttömyys (34 %) lisääntyi hieman enemmän kuin naisilla (32 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 1 846:lla (30 %) ja Päijät-Hämeessä 3 544:llä (35 %). Kanta-Hämeessä oli marraskuun lopussa 8 032 työtöntä työnhakijaa ja Päijät-Hämeessä 13 677. Työttömien määrä lisääntyi kaikissa kunnissa; suhteellisesti eniten Hausjärvellä (57 %), Kärkölässä (55 %), Orimattilassa (52 %) ja Hollolassa (51 %). Lokakuuhun verrattuna työttömien määrä lisääntyi 14 Hämeen kunnassa ja väheni tai pysyi samana kuudessa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä marraskuun lopussa 12,8 prosenttia ollen 3,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Alueen korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (16,6 %), Heinolassa (16,1 %) ja Kärkölässä (15,4 %) ja matalimmat Lopella (6,4 %) ja Hausjärvellä (6,4 %). Työttömyysaste nousi edellisvuodesta kaikissa kunnissa. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli marraskuun lopussa 16,1 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 27,3 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrän kasvu voimistuu edelleen. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden 2019 marraskuusta 1 903:lla (43 %) ja edellisestä kuukaudesta 362:lla (6 %). Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 746 eli 2 184 enemmän (33 %) kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 441 enemmän (21 %) kuin vuosi sitten eli 2 535. Työttömien määrä lisääntyi vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä; suhteellisesti eniten yli 64-vuotiailla (54 %) ja ikäryhmissä 40-44-vuotiaat (43 %), 45-49-vuotiaat (42 %) ja 55-59-vuotiaat (40 %).

Työvoiman kysyntä vaimentunut

Uusia avoimia työpaikkoja oli marraskuussa edellisten vuosien vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon marraskuussa 2 308, kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ammateittain paikkoja oli eniten lähihoitajille (218), myyjille (158), puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille (136), myyntiedustajille (131), toimisto- ja laitossiivoojille (92), sosiaaliohjaajille ja neuvojille (85) sekä sairaanhoitajille (73). Ilmoitetuista työpaikoista 77 prosenttia oli yrityksissä ja 65 prosenttia oli kestoltaan yli 12 kuukautta.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen supistunut eniten viime vuodesta

Aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli marraskuun lopussa 7 812 henkilöä eli 658 vähemmän (-8 %) kuin vuosi sitten. Vähennystä oli kaikissa muissa palveluissa paitsi valmennuksessa ja vuorotteluvapaasijaisena olevien määrissä. Eniten laskua viime vuodesta oli kuntouttavassa työtoiminnassa (-230) ja työ-/koulutuskokeilussa (-187) ja työvoimakoulutuksessa (-185) olevien määrissä. Osallistujia oli eniten omaehtoisessa opiskelussa (2 246), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 892), työllistettynä (1 481) ja työvoimakoulutuksessa (1 139). Työvoimakoulutuksessa olevista 341 oli kotoutumiskoulutuksessa.

Työttömien ja lomautettujen määrä kasvanut edellisten viikkojen aikana

Hämeen TE-toimistossa on tällä hetkellä runsaat 45 000 työnhakijaa, joista työttömänä on noin 19 100 ja lomautettuna vajaat 3 700. Sekä lomautettujen että muiden työttömien määrä on marraskuun lopun tilastolukemaa suurempi. Määrät ovat olleet myös viikkotasolla kasvussa.

Joulukuun työllisyyskatsaus julkaistaan 28.1.

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840



Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi