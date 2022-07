Työttömien määrä on Kaakkois-Suomessa edelleen laskussa

Työttömien määrä on Kaakkois-Suomessa edelleen laskussa sekä edellisvuodesta että koronaa edeltävästä ajasta (06/2019). Viime vuodesta työttömien määrä on laskenut vähemmän kuin valtakunnallisesti, mutta verrattuna koronaa edeltävään aikaan tilanteemme on valtakunnallista tasoa parempi. Kaakkois-Suomessa työttömyyden lasku on myös jatkunut pidempään.

Kesäkuun lopun 2022 työllisyystilastojen vertailuja vuoteen 2021 Kaakkois-Suomessa

Työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa 11,2 %. Luvut ovat hieman valtakunnallista tasoa korkeammat (9,9 %), mutta kaakkois-suomalaisittain mitattuna hyvät. Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on myös laskenut edellisistä kuukausista ja on Kaakossa nyt 29 % (koko Suomi 37 %). Myös lomautettujen määrä on selvässä laskussa, laskua on sekä edellisvuodesta että edelliskuukaudesta. Avoimia työpaikkoja oli Kaakkois-Suomessa auki hieman viime vuotta vähemmän (-1 %). Edellisiin vuosiin peilaten paikkojen määrä on kuitenkin suurempi (kesäkuut 06/2006 eteenpäin). Työttömiä kesäkuussa 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Kaakkois­-Suomessa oli kesäkuun 2022 lopussa 14 337 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä on 1920 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-12 %). Kymenlaaksossa työttömien määrä väheni vuodentakaisesta kesäkuusta 1213 henkilön ja 13 prosentin verran. Etelä-Karjalassa työttömien määrä väheni 707 henkilön ja 10 prosentin verran. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 731 eli viisi prosenttia kaikista työttömistä. Vuoden 2021 kesäkuusta lomautettujen määrä laski 638 henkilön ja 47 prosentin verran. Kaakkois-Suomessa kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (13,2 %) ja matalin Parikkalassa (8,1 %). Työttömien määrä oli kesäkuussa 2022 vuodentakaiseen verrattuna pienempi kaikissa seutukunnissa. Eniten työttömien määrä laski Kouvolan seudulla (-609 henkilöä ja 14 %). Nuorisotyöttömyys laski viime vuodesta Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa Kaakkois­-Suomessa 1593, mikä on 16 % prosenttia (­-313 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25­-vuotiaiden työttömien määrä laski kaikissa Kaakkois-Suomalaisissa seutukunnissa, eniten Kotka-Haminan seudulla. Yli 50-­vuotiaita oli Kaakkois-­Suomessa työttömänä 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien määrä laski useilla koulutusasteilla ja ammattiryhmissä Työttömien määrä laski Kaakkois­-Suomessa edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna muilla koulutusasteilla paitsi erikoisammattikoulutuksen saaneilla. Määrällisesti eniten laski toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys ja suhteellisesti suurinta lasku oli ylemmän perusasteen suorittaneilla. Kaikissa ammattiryhmissä työttömien määrä laski edellisvuodesta. Eniten väheni palvelu- ja myyntityöntekijöiden työttömyys. Myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmässä oli reilusti vähemmän työttömiä. Pitkäaikaistyöttömiä 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Kaakkois­-Suomessa oli kesäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 4102, mikä on 18 prosenttia (-923 henkilöä) vähemmän kuin vuoden 2021 kesäkuussa. Pitkäaikaistyöttömyys väheni koko alueella, eniten Kouvolan seudulla. Eniten pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopulla Kotka-Haminan seutukunnassa. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 29 prosenttia. Koko maassa osuus on 37 prosenttia. Uusia avoimia työpaikkoja Kotkan-Haminan seudulle Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun aikana avoinna 2407 uutta työpaikkaa. Uusien paikkojen määrä oli prosentin (-19 kpl) pienempi kuin vuosi sitten.Työpaikkoja oli vuodentakaista vähemmän kaikissa muissa Kaakkois-­Suomen seutukunnissa paitsi Kotka-Hamina seudulla. Työpaikkoja tuli lisää Kotka-Haminan seudulle 151 (+27 %). Uusista avoimista työpaikoista 78 prosenttia oli yrityksissä. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta eniten asiantuntijoiden ammattiryhmään kuuluvilla. Myös prosessi ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä työpaikkoja oli vuodentakaista enemmän tarjolla. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille sekä myyntiedustajille. Palkkatukityöllistettyjä vähän enemmän kuin vuotta aiemmin Kesäkuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 5724 henkilöä (-5 %). Aktivointiaste oli 29 prosenttia sekä Kaakkois-Suomessa että koko maassa. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli kesäkuussa noin 20 000. Määrä on reilut 2000 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuella työllistettyjä oli kesäkuun lopussa yhteensä 1903 henkilöä. Määrä nousi viime vuodesta 3 prosentin ja 61 henkilön verran. Enemmistö työllistetyistä (67 %) oli yksityisen sektorin töissä, valtiolla työllistetyistä oli kaksi prosenttia ja kunnissa 31 %. Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 1953 henkilöä kesäkuussa 2022. Palveluista muiden paitsi vuorotteluvapaasijaisuuksien ja työ- ja koulutuskokeilujen osallistujamäärät laskivat, eli mm. omaehtoisen koulutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja valmennusten osallistujamäärät laskivat.

