Työttömien määrä väheni nopeammin Päijät-Hämeessä kuin Kanta-Hämeessä

Hämeen ammattibarometri: Osaajapula pahentunut edelleen 27.9.2021 09:31:55 EEST | Tiedote

Hämeen tuoreen ammattibarometrin mukaan työvoimapulasta kärsii 81 ammattia. Kevään arviossa työvoimapulaa potevia ammatteja oli 47 ja vuotta aiemmin 41. Vuosi sitten arvio tehtiin tilanteessa, jossa näkymät olivat koronatilanteen vuoksi edelleen hyvin epävarmat. Nyt talous on kasvussa ja uusia avoimia työpaikkoja on ollut tarjolla ennätysmäärä. Samanaikaisesti jo ennen koronakriisiä näkynyt pula osaavasta työvoimasta monilla aloilla on entisestään kärjistynyt. Pula osaavasta työvoimasta vaivaa lisäksi yhä useampaa ammattia koko Hämeen alueella. Tiedot perustuvat Hämeen TE-toimistossa elo-syyskuussa tehtyyn arvioon lähes 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta puoleksi vuodeksi eteenpäin. Arvio tehtiin samanaikaisesti myös muissa Suomen TE-toimistoissa.