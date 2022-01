Työttömyys jatkaa nousuaan – naisten ja miesten ero kaventui

Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysaste oli joulukuussa 7,2 %. Työttömyys nousi marraskuusta 0,2 prosenttiyksikköä. Marraskuussa työttömyysaste oli 7,0 % ja lokakuussa 6,4 %.

”Lievä työttömyyden nousu vuodenvaihteen tienoilla on tyypillistä YTK:n jäsenistön keskuudessa. Omikronin vaikutukset eivät tässä vielä näy, mutta alkuvuoden luvuissa varmasti havaitaan, miten uuden koronatilanteen tuomat rajoitukset näkyvät työttömyydessä”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Työttömyyden kasvu tulee kokonaan miesten työttömyydestä, joka kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä. Naisten työttömyys ei kohonnut marraskuusta. Miesten ja naisten välinen ero kaventui joulukuussa: naisten työttömyysaste oli 7,3 % ja miesten 7,1 %.

Miesten työttömyys on ollut YTK:n jäsenistössä naisia korkeammalla viimeksi maaliskuussa 2021.

“On tyypillistä, että vuodenvaihteessa miesten ja naisten työttömyysasteet lähenevät toisiaan. Kesäkuukausina naisten työttömyys on aina korkeampi, koska naisissa on enemmän esimerkiksi opettajia, joista osalla työsuhde loppuu kesäksi. Vastaavasti miehet ovat enemmistössä rakennuksilla ja rakentamisen sesonki on kesällä, joten miesten työttömyys nousee talvisin”, Auli Hänninen sanoo.

Lapin työttömyys laski, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan nousi

Työttömyyden lievän nousun keskellä piristävä poikkeus on kovasta työttömyydestä kärsinyt Lappi. Lapin työttömyys laski joulukuussa yhdellä prosenttiyksiköllä. Lapin työttömyysaste oli joulukuussa 10,6 %. Vuotta aiemmin, joulukuussa 2020 Lapin työttömyys oli 16,9 %, eli reippaasti nykytilannetta korkeampi.

Työttömyys lisääntyi monissa maakunnissa. Niistä ehkä yllättävin on hyvän työllisyystilanteen Pohjanmaa, jonka työttömyys nousi joulukuussa 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste on Pohjanmaalla silti edelleen valtakunnallisesti hyvin matala, 5,1 %.

Päijät-Hämeessä työttömyysaste nousi myös selvästi, 0,7 %, ollen joulukuussa 8,7 %.

Katso työttömyyden tarkemmat muutokset ja eri maakuntien, kaupunkien sekä ikäryhmien tilanne osoitteesta https://ytkbarometri.fi/