Työttömyys kesäkuussa 14,1 prosenttia

Keski-Suomessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 17 611 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 713 (-21,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 296 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 14,1 prosenttia.

Kesäkuun nostoja:

Työttömien ja lomautettujen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna.

Eniten työttömyys laski palvelu- ja myyntityöntekijöiden keskuudessa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kuitenkin kasvuaan.

Uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli kesäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 112, mikä on 265 vähemmän kuin toukokuussa. Vuoden 2020 kesäkuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 4 053 henkilöllä.

Työttömien työhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kunnissa. Suhteellisesti eniten laskua tapahtui Multialla (-37,7 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työhakijoita oli Jyväskylässä (15,6 %) ja vähiten Luhangassa (9,6 %).



Keski-Suomessa pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä työnhakijoista oli 36,5 % ja koko maassa 35,5 %. Kesäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 5 977 henkilöä, mikä on 365 (6,5 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.



Työttömistä työnhakijoista kesäkuun lopussa oli miehiä 9 756 ja naisia 7 865. Toukokuuhun verrattuna miesten työttömyys nousi 289:llä ja naisten työttömyys 1 007:llä.



Keski-Suomessa oli uusia avoimia työpaikkoja kesäkuun aikana 2 800, mikä on 956 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 5 349 työpaikkaa, mikä on 1 933 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin kesäkuun aikana 282, joista 47 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.





Keski-Suomen työllisyyskatsaus kesäkuu 2021